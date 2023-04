Gymnastique rythmique – La passion de Norah Demierre est née d’un rêve Ancienne judoka, la gymnaste de 16 ans participera aux Européens seniors à Bakou. Pierre-Alain Schlosser

Norah Demierre est sélectionnée pour les Championnats d'Europe de gymnastique rythmique. En entraînement à la salle de gymnastique de Puidoux, elle consacre une trentaine d'heures par semaine à son sport. Chantal Dervey

Il est important de toujours suivre ses rêves. Norah Demierre le sait mieux que personne. Aussi fou que cela puisse paraître, la Carrougeoise de 16 ans participera en mai aux Championnats d’Europe seniors de Bakou, grâce à une révélation nocturne de sa maman. Ancienne judoka, Norah ne souhaitait plus lutter sur les tatamis. Alors, à 8 ans, elle a relégué son judogi au placard et s’est mise à chercher une nouvelle activité. Un matin, Caroline, sa maman, lui fait part d’un rêve étrange où elle voyait sa fille pratiquer la gymnastique rythmique. Entre les biscottes et le cacao, elle lui montre une vidéo sur internet. Et c’est la révélation. «J’ai tout de suite compris que c’était le sport que je voulais faire», raconte Norah Demierre.