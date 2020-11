Immersion en caserne – Recrutement: la passion du camion rouge n’est pas près de s’éteindre La journée de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires a eu lieu jeudi dans quatre cantons de Suisse romande. Reportage à la caserne de Lausanne, où une cinquantaine d’intéressés ont fait le déplacement. Marine Dupasquier

Leonardo Lombardi, premier lieutenant et responsable formation des unités d’appui du poste permanent, était l’un des six officiers volontaires. Patrick Martin

Il est à peine 17 heures à la caserne de Lausanne, lorsque la nuit commence à tomber, faisant place à un froid piquant. En file indienne, une vingtaine de candidats attendent leur tour, patiemment. Covid-19 oblige, le protocole d’accueil a été révisé afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur et l’entrée des participants se fait au compte-goutte. L’heure est au recrutement de nouveaux sapeurs-pompiers.

Au cours de la soirée, environ 50 personnes franchiront le premier «obstacle»: une tente, où des questions d’usage seront posées. Pour ceux ayant été en contact récent avec une personne positive au coronavirus ou ne résidant pas à Lausanne, ce sera déjà éliminatoire. Une fois leur température vérifiée, les potentielles recrues sont autorisées à entrer dans l’enceinte de la caserne. Là, il s’agit d’attendre, parfois longtemps. Kaan, 27 ans, tente l’expérience pour la troisième fois, et espère que celle-ci sera la bonne. «Je croise les doigts, car ce sont des compétences qui pourraient m’être utiles toute ma vie», lance-t-il. Un peu plus loin, Louis, 22 ans, semble sûr de lui. «J’ai fait une année de service militaire dans les services du feu, je pense que ça va bien se passer. Ce métier est assez extraordinaire et on peut se rendre très utile!»