Aigle en fête – La passion du vélo dans la capitale mondiale du cyclisme Le départ dimanche de la 9e étape Aigle-Châtel a été l’occasion pour des milliers d’amateurs de partager un petit bout du mythique Tour de France. Christophe Boillat

L’histoire retiendra que la passionnante 9 e étape du Tour de France 2022 sera partie d’Aigle, siège de l’Union cycliste internationale, pour rallier Châtel, en Haute-Savoie. Vanessa Cardoso

Déjà dans le train direction Aigle en ce dimanche matin, on sent qu’il va y avoir de la joie et de l’ambiance. Beaucoup de jeunes couples avec des petits bouts de chou convergent vers la capitale mondiale du cyclisme avant le départ de la 9e étape qui mènera le peloton jusqu’à Châtel (F), après 193 km. À la sortie du wagon, Brian, venu de Fribourg avec femme et enfants, mise pour la victoire du jour sur Alexis Vuillermoz.