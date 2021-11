Ouverture du Festival Bach – La Passion sans mesures des Finlandais à Lausanne Vendredi à Saint-François, l’Orchestre Baroque d’Helsinki a façonné avec souplesse et intensité la «Passion selon saint Matthieu» de Bach. Critique. Matthieu Chenal

Marie Seidler, mezzo-soprano, et Elisabeth Breuer, soprano, chantent sous la direction de Aapo Häkkinen, vendredi 11 novembre à l’église St-François de Lausanne. Daniel Muster

Le Festival Bach de Lausanne a déjà présenté deux fois la «Passion selon saint Matthieu» de Jean-Sébastien Bach, dans des visions exceptionnelles et expérimentales, avec un ensemble vocal très réduit à huit solistes (Paul McCreesh en 2011) et avec chœur d’enfants (Tölzerknabenchor et Reinhard Goebel, 2016).

En ouverture de la 23e édition, vendredi 12 novembre, l’église Saint-François a accueilli une version plus habituelle mais non moins habitée, avec les 32 chanteurs de la Zürcher Sing-Akademie et l’Orchestre Baroque d’Helsinki, dirigée du clavecin par Aapo Häkkinen.