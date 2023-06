Dessin de presse – La patate suisse de Damien Leuba remporte le Prix Burki La Fondation du Trait a récompensé les gagnants du concours proposé aux jeunes talents du dessin de presse. Damien Leuba a convaincu le jury à l’unanimité. Maureen Miles

Damien Leuba, très inspiré, a conquis l’entier du jury. DAMIEN LEUBA

En 2016, le dessin de presse suisse perdait l’un de ses piliers. Peu de temps après avoir pris sa retraite, Raymond Burki, qui a délecté par son humour incisif les lecteurs de «24 heures» pendant trente-huit ans, s’éteignait. Créée en 2021 par son fils Stanislas, la Fondation du Trait s’est donné pour mission de promouvoir l’œuvre du dessinateur disparu ainsi que la liberté d’expression. Elle a aussi lancé il y a deux ans un concours de dessins de presse à destination des 15-30 ans de toute la Suisse.

Outre un prix en espèce d’un montant de 1500 francs et un trophée imaginé par notre illustrateur Valott, le gagnant voit son dessin publié dans «24 heures». Une manière d’encourager la relève.

L’humour au bout du crayon

Illustrateur indépendant originaire du Nord vaudois, Damien Leuba, 29 ans, se dit très content et honoré d’avoir remporté le premier prix. Il raconte avoir tout de suite été inspiré par le thème du concours, «Rösti». «L’après-midi même, je me suis installé dans un café et j’ai fait le dessin». Le résultat : une Suisse «patatifiée», râpée, par une main géante, en munitions. «La neutralité suisse s’effrite», titre-t-il, en référence à la question de l’exportation d’armes du pays vers l’Ukraine. Un dessin critique «au style efficace, clair et expressif», a relevé le jury à qui l’humour et le lien avec un sujet d’actualité brûlant, dans la veine de Burki, n’a pas

manqué de plaire… à l’unanimité.

Il faut dire que Damien Leuba n’en est pas à son premier coup de crayon. Après une formation de médiamaticien, puis de gestionnaire de vente, le jeune homme décide de se lancer dans le dessin. Diplômé de l’école Ceruleum à Lausanne où il a effectué un Bachelor en illustration et bande dessinée, il reçoit rapidement des mandats et se consacre depuis quatre ans pleinement à sa passion.

«Plus c’est noir, plus ça me fait rire»

Pendant deux ans, il propose ses dessins au magazine satirique «La Torche». Aujourd’hui, il « croque » l’actualité à l’occasion, mais pour son compte instagram ou son site. Malgré les difficultés inhérentes au métier de dessinateur de presse, une collaboration avec un quotidien le fait rêver.

Quant à la pression du politiquement correct, Damien Leuba dit ne pas trop s’en inquiéter. «Je pense qu’on peut rire de la plupart des sujets, et en général, moi, plus c’est noir, plus ça me fait rire. J’ai peut-être eu de la chance jusqu’à présent, mais je ne me suis jamais fixé de limite. C’est un des rôles du dessin de presse de faire réagir, sans heurter les gens inutilement bien sûr», déclare le jeune homme. Un avis qu’aurait sans doute partagé Burki.

Visibilité pour les jeunes talents

Le deuxième prix du jury. CLAIRE PRINA ROSSO

Les dessins récompensés samedi, dont ceux de Damien Leuba, Claire Prina-Rosso (2e prix) et Helen Mc Geachy (3e prix), et ceux consacrés par la mention spéciale et le prix d’encouragement, sont à découvrir à la Maison du Dessin de Presse à Morges, en marge de son exposition de l’été «Tignous Forever», dédiée au dessinateur de presse Bernard Verlhac, assassiné lors des attentats de «Charlie Hebdo».

Quant à Damien Leuba, son premier prix lui permettra de voir encore apparaître quatre autres de ses dessins satiriques dans «24 heures».

Helen Mc Geachy complète le podium. HELEN MC GEACHY

