Spectacle d’enfants à Lausanne – La Paternelle retrouve sa scène historique à Beaulieu Les 150 jeunes comédiennes et comédiens joueront «Jack et les haricots enchantés» dans une salle flambant neuve. Reportage à la répétition générale. Geoffroy Brändlin

La Paternelle est de retour à Beaulieu après un long exil bourré de défis. VANESSA CARDOSO/24 HEURES

Dans les escaliers, une jeune comédienne court en costume. «C’est Maxence. Elle a été prise au Cours Florent (ndlr: prestigieuse école de théâtre française) pour l’année prochaine», explique Yves Buergin, responsable communication du théâtre de La Paternelle. Entre les quatre étages de loges, des acteurs, danseurs et chanteurs de 8 à 20 ans se croisent. Smartphones à la main pour les plus grands, en courant pour les plus petits. Un joyeux vacarme.