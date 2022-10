Infrastructure sportive – La patinoire de Morges pourrait ne pas voir de glace cet hiver Trois oppositions à la solution de production de froid, dont une de Romande Energie, ont été déposées. L’ouverture du site est en péril. Sarah Rempe

Il n’y aura peut-être pas de glace cet hiver à Morges. PATRICK MARTIN/24HEURES

C’était un véritable ouf de soulagement. En septembre, les dirigeants et membres des clubs morgiens usagers de la patinoire des Eaux-Minérales pensaient pouvoir respirer après la décision des autorités de valider la solution d’urgence proposée par la Municipalité. Il s’agissait de substituer l’ensemble du système de refroidissement existant – dont le condensateur, pièce maîtresse, comporte un grave défaut – par un système autonome. Coût de cette solution «miracle»: 480’000 francs et une mise en place en six semaines dès la commande de matériel passée.