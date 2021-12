Nouveau vote en vue – La patinoire de Payerne repasse son examen Sept semaines après un refus, le Conseil communal va revoter sur le projet de droit de superficie en faveur de La Pati SA. Sébastien Galliker

L’installation de La Pati SA à Payerne est prévue en plusieurs phases. La première prévoit la construction d’une patinoire couverte et d’espaces de stockage. CORETRA ARCHITECTURE/DR

Un peu plus d’un mois après un vote qui a fait grand bruit dans la région broyarde, le Conseil communal de Payerne va-t-il revoir sa position jeudi? Comme annoncé dans la foulée d’un vote négatif à bulletins secrets (28 oui, 28 non et 2 abstentions), la Municipalité soumet le projet de création d’un droit de superficie distinct et permanent (DDP) sur la zone industrielle Champ Cheval, à Payerne, en faveur de La Pati SA une seconde fois à l’examen des élus.

Depuis le vote réputé refusé selon la loi sur les communes et donc pas attaquable par référendum, de l’eau a coulé sous la pellicule de glace. Communiqué de parti, courrier des lecteurs et articles de presse ou encore pétition de soutien au projet ont alimenté les discussions. Remise début décembre à la Municipalité, ladite pétition, soutenue par des élus de tous les partis, a recueilli 1075 signatures, dont 569 de citoyens payernois.

Mobilité et financement

Tout en adjoignant diverses annexes, dont la dernière version du DDP ou un extrait du registre des poursuites de La Pati SA, l’Exécutif a ajouté un chapitre mobilité à son préavis. Prévoyant des investissements privés devisés à 26 millions de francs et visant la création de quelque 80 postes de travail, le projet ne comprend qu’une vingtaine de places de parking. «La Pati SA prendra contact avec les entreprises des alentours afin de convenir d’une utilisation de places en dehors des horaires d’ouverture», précise la Municipalité.

«Les clauses sous-entendent que la Commune cautionne les investissements d’une entreprise. Pensez-vous que c’est le rôle de la collectivité publique?» Roland Bucher, dans un courrier de lecteur

Reste que le principal point d’achoppement était financier. «Les clauses sous-entendent que la Commune cautionne les investissements d’une entreprise de l’économie privée. Pensez-vous que c’est le rôle de la collectivité publique?» questionnait le conseiller communal Roland Bucher, dans les colonnes de «La Broye».

Commissions favorables

Ancien hockeyeur professionnel et administrateur de La Pati SA, Antoine Descloux a aussi présenté ses arguments. Il confirme que sa société «prend l’engagement, à l’égard de la Commune de Payerne, d’ouvrir le site aux écoles et au public selon des horaires et à des conditions qui restent à définir».

«La Pati SA prend l’engagement, à l’égard de la Commune de Payerne, de permettre l’accès à ladite patinoire aux écoles et au public.» Antoine Descloux, administrateur

Jeudi, le Conseil communal aura donc le dernier mot. Comme le 4 novembre, tant la Commission des finances que la commission technique soutiennent la création du DDP. La première note toutefois que le plus grand risque pour la Commune est une éventuelle faillite de La Pati SA. L’autre regrette la communication municipale sur le dossier, qui parlait d’un projet de patinoire pour la région, alors qu’il s’agit en fait de la création d’un DDP en faveur de l’entreprise.

