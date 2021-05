Épreuve mythique en crise – «La Patrouille des Glaciers n’est pas menacée» Le divorce entre l’association qui soutient la course de ski-alpinisme et l’armée paraît consommé. Le commandant de l’épreuve tente de calmer le jeu. Julien Wicky

Daniel Jolliet (au centre) est commandant de la Patrouille des Glaciers depuis l’édition 2020. KEYSTONE

Les tensions montent d’un cran autour de l’organisation de la Patrouille des Glaciers. Depuis novembre dernier, l’association de soutien et de gestion (ASPDG) – chargée notamment du marketing et du sponsoring – est prise dans d’importantes turbulences pour des raisons financières. Ce vendredi, cette dernière annonce qu’elle suspend sa collaboration avec le Département de la défense (DDPS).

Dans son communiqué, elle pointe du doigt le commandant de la course, Daniel Jolliet, et le DDPS qui auraient «écarté toute possibilité de se mettre autour de la table» et renoncé à mettre «en place un mécanisme de résolution de conflits». Elle prétend aussi que ces tensions mettent en danger l’édition 2022 de la célèbre course de ski-alpinisme entre Zermatt et Verbier.