[41/42] À Vaud l’eau – La peinture à l’eau révèle un visage méconnu de L’Isle-sur-Venoge Aux sources du «fleuve» tant aimé des Vaudois, on s’extasie devant le château à la versaillaise. Mais l’ancienne Ville fait rêver des îles dans une petite Venise du Jura à peine esquissée. Jean-Marc Corset

Le château de L’Isle, avec son bassin traversé par la Venoge, est appelé le «petit Versailles vaudois». Ses plans ont été dessinés à la fin du XVII e siècle par l’architecte de Louis XIV, Jules Hardouin-Mansart, qui a œuvré à l’agrandissement de Versailles. Son propriétaire, seigneur des lieux, Charles de Chandieu, était un officier commandant des troupes bernoises au service du roi de France, auprès duquel il était bien introduit. Christian Brun

À L’Isle, où le reflet du château dans le bassin de la Venoge est comme une peinture à l’eau révélant une noble quiétude, la nature s’est pourtant longtemps jouée des hommes.

L’ancienne ville d’importance, bâtie au Moyen Âge, n’a pas été épargnée par les crues, même si c’est dans les flammes, par deux fois, qu’elle a sombré. Aujourd’hui, on peut parler d’un village. Mais l’eau reste, des trois éléments, le plus symbolique du lieu.

La Venoge, le plus célèbre des «fleuves» vaudois, qui trouve ses sources à L’Isle, a fait sa renommée. Et le grand bassin d’apparat devant le château – qualifié de petit Versailles vaudois – habille sa personnalité en lui donnant des airs plus aristocratiques que paysans.

Mais dans ce tableau flamboyant, dans lequel se dessine le bourg, un autre visage se dévoile à celui qui prend le temps de comprendre ce que cache son nom. De quelle île parle-t-on, ici au pied du Jura? Il y a de quoi intriguer le passant qui habite quasiment les pieds dans le Léman et qui prend, de temps à autre, la route de la vallée de Joux.

Aucun indice ne figure désormais dans les armoiries de la commune, couleurs argent et azur. Les mêmes que celles de Cossonay, dont le seigneur avait acquis – en 1291 selon l’acte de vente! – l’ensemble des terrains autour des sources de la Venoge pour y bâtir une ville. Celui-ci voulait concurrencer Montricher, sous l’autorité de la seigneurie de Grandson.

La réponse nous est donnée par notre guide d’un jour, Raymond Gruaz. Passionné, entre autres, d’histoire, de L’Isle et de sa région, il fait figure de mémoire du village. Il nous emmène le long du canal construit dès 1902 à l’ouest du grand bassin.

Passant sous la route des Marais, la bien nommée, la rivière fait un virage en coude avant de remonter en direction du Jura. «Auparavant, la Venoge divaguait complètement, inondant régulièrement maisons et écuries, dit-il. Elle a été canalisée depuis la source principale, Le Chaudron, jusqu’au bassin du château.»

Graves inondations

Au tournant du XXe siècle, par deux fois, la Venoge avait gravement inondé le site, incitant sans doute les autorités communales à accélérer les travaux de correction des eaux. Ce qui n’empêche pas les anciens marais et la forêt des alentours d’être encore régulièrement transformés en marécages.

Les eaux qui émergent à L’Isle ont traversé des kilomètres en sous-sol, une partie provenant du Mollendruz. «On ne s’imagine pas le réseau qu’il y a sous terre», sourit Raymond Gruaz.

On poursuit le long du canal en remontant le courant de la rivière. Un petit cours d’eau se jette dans la Venoge arrivant des sources Belles-Fontaines qui, contrairement aux deux plus grandes – qui parfois se tarissent – fournissent de l’eau toute l’année.

Elles irriguent ainsi la pisciculture de la société des pêcheurs, réservée à la reproduction, principalement de truites, qui ont quasiment disparu dans le bassin du château, pour des raisons inconnues à ce jour.

L’Isle, 12 août 2021. La source principale de la Venoge, Le Chaudron, est située juste au-dessus du village. Il s’agit d’une source vauclusienne, une résurgence de rivière souterraine. Christian Brun

En rejoignant Le Chaudron au bout du canal, une source vauclusienne, on redécouvre le lit naturel de la rivière. Mais le chemin vert qui arrive par-dessus est sec en ce mois d’août, laissant apparaître un beau tapis de mousse sur les rochers.

L’endroit est sacré, nous révèle Raymond Gruaz. Il est propice à des offrandes mystiques comme en témoignent des objets et accessoires laissés sur place. Notre guide se plaît à raconter sa rencontre poignante avec une chamane mongole qui trouvait le lieu magique. Elle était en pleine célébration avec un jeune lors d’une cérémonie baignée dans une odeur d’encens.

L’Isle, 12 juin 2021. Un petit sanctuaire avec mantra créé à côté de la source Le Chaudron. Le lieu est magique et sacré aux yeux de beaucoup de monde. Christian Brun

Quelques centaines de mètres plus haut, on découvre la source supérieure du Puits qui est aussi une résurgence de rivière souterraine. L’eau jaillit seulement lorsque Le Chaudron est trop plein, le plus souvent à la fonte des neiges ou lors de grosses pluies.

Un admirable barrage en pierres de taille a été construit là, à une époque indéterminée, sans doute plus proche du Moyen Âge que du temps des Romains, comme le supposent certains. Un petit canal permettait de récupérer l’eau retenue par l’ouvrage pour irriguer les champs, alimenter des habitations ou, peut-être même, les étangs du château, imagine Raymond Gruaz. Une portion de canal est tracée à même le rocher.

En redescendant sur L’Isle, en passant à côté de l’ancienne tour de la muraille, dont il ne reste qu’un insignifiant vestige, on a une meilleure représentation du site de l’ancienne ville. On imagine la Venoge couler à flots, avant qu’elle ne soit domptée, et divaguer en plusieurs bras, enlaçant une ou plusieurs petites îles.

«L’Isle est bâtie sur l’eau. Dessous, ce n’est que du gravier. Voilà pourquoi j’ai émis l’idée d’appeler notre commune L’Isle-sur-Venoge!» Raymond Gruaz, mémoire du village de L’Isle et de sa région

Mais, tout comme l’enceinte, les maisons mitoyennes des deux rues principales ont aujourd’hui disparu. Le quartier de la Ville, qui s’étend entre le canal de la Venoge et le château, est pratiquement plat et il est entouré d’eau puisque, côté Jura, coule un autre affluent de la rivière, la Venogette. Elle remplissait probablement le fossé au pied des remparts.

Celle-ci passe maintenant sous plusieurs habitations, dont celle de l’ancien café Cloux, raconte le guide, dont la maison – ancien four à pain public – est située dans cette même zone, près du château. L’eau permettait, dit-il, de refroidir les boissons!

L’Isle, 12 août 2021. Avant la construction du canal de la Venoge, au début du XX e siècle, le quartier de la Ville (à droite), bâti sur le gravier, était régulièrement inondé, formant alors une ou des îles… Christian Brun

«L’Isle est bâtie sur l’eau, explique Raymond Gruaz. Dessous, ce n’est que du gravier. Voilà pourquoi, au Conseil communal, j’ai émis l’idée d’appeler notre commune L’Isle-sur-Venoge!»

La petite Venise du Jura

Sauf votre respect, Monsieur Gilles, permettez qu’on vous interroge: pourquoi n'êtes-vous pas remonté jusqu’aux sources de la Venoge pour nous conter la magnificence des lieux? Telle que vous l'avez vue, comme une parabole, celle-ci reflète, certes, fort bien l’esprit et le caractère des Vaudois.

Mais, à L’Isle, elle vous aurait sans doute inspiré une autre poésie du Pays de Vaud, plus exotique. Celle d’une île, au pied du Jura, qui a bien failli se transformer en petite Venise, avec sa noble demeure, son jardin et son bassin d’apparat dans le plus pur classicisme à la française. Un joyau unique en son genre, L’Isle qui mérite le détour.

L’Isle, 12 août 2021. Chute d’eau proche de la principale source de la Venoge, Le Chaudron. Christian Brun L’Isle, 12 août 2021. Le Puits, la source supérieure de la Venoge, au-dessus du village de L’Isle, est complètement à sec en ce mois d’août. L’eau jaillit lors de la fonte des neiges ou en cas de fortes pluies provoquant le trop-plein de la source inférieure, Le Chauderon. Christian Brun/24 heures L’Isle, 12 août 2021. Devant la source supérieure de la Venoge, Le Puits, un remarquable barrage de pierres de taille a été construit à une date non déterminée, probablement au Moyen Âge.

Christian Brun/24 heures 1 / 3

L’épouse du seigneur local était inspirée par les goûts du Roi-Soleil Afficher plus Le château de L’Isle, à la mode versaillaise, avec ses grandes fenêtres, tranche singulièrement avec le style de la région. Il a été construit entre 1694 et 1696 par Charles de Chandieu, lieutenant général des gardes suisses de Louis XIV. Il fit appel à l’architecte de ce dernier, Jules Hardouin-Mansart, qui a œuvré à l’agrandissement de Versailles. Bien que huguenot, le seigneur de L’Isle conserva les bonnes grâces du Roi-Soleil grâce à ses faits d’armes. C’est son épouse, Catherine de Gaudicher, dit-on, qui le pria de raser l’ancien château féodal, fortification plutôt que noble demeure de campagne. Pour compléter leur majestueuse inspiration, ils firent aménager, en 1710, un jardin à la française agrémenté de deux bassins et de deux allées d’arbres. Les eaux de la Venoge permettaient de remplir le vaste plan d’eau, depuis lors symbole immuable du bourg, avec son jet d’eau qui fait face au château. De temps à autre, le monument historique est ouvert au public qui peut alors admirer le grand salon, orné par de précieux cuirs de Cordoue, ou la salle à manger. Racheté par la commune en 1876, il abrite l’administration, la salle du conseil, un caveau et des classes d’école. Raymond Gruaz raconte tout cela dans les fiches qu’il a rédigées pour découvrir L’Isle et la région. Elles proposent plusieurs itinéraires incluant les villages des alentours, ainsi que le «circuit de l’eau», qui nous conduit jusqu’aux sources de la Venoge (fiches disponibles, notamment, à l’Office du tourisme de Morges et auprès de l’auteur: rgruaz@bluewin.ch).

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.