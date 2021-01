Voitures et puces électroniques – La pénurie de composants plombe la branche automobile La pénurie de semi-conducteurs s’ajoute aux effets désastreux des restrictions liées à la pandémie du Covid 19. Philippe Rodrik

Les importateurs suisses de voitures et semi-conducteurs en difficulté. KEYSTONE/EPA/FOCKE STRANGMANN

«Janvier s’avère mauvais! Avec un recul de 25% du nombre de voitures vendues, par rapport au même mois un an plus tôt. Et février sera encore pire.» Telle a été mercredi matin la première déclaration de Francois Launaz, le président d’Auto-Suisse, à l’issue de la réunion du comité de son association. Les importateurs helvétiques de voitures s’attendent déjà à un premier semestre douloureux. «Quels que soient les marques et les modèles, ils sont tous plus ou moins concernés», précise François Launaz.

Deux facteurs pénalisent tout particulièrement les garagistes actuellement. Comme les libraires, ou les spécialistes du prêt-à-porter, les vendeurs de voitures ne peuvent recevoir aucun client dans les fameux show-rooms, où sont présentées diverses merveilles, qu’elles soient limousines ou cabriolets. Sous le coup de cette interdiction, pendant plusieurs mois, la quantité habituelle de voitures neuves importées, quelque 300’000 par an, est passée à 236’000 en 2020 et il était prévu que ce soit environ 260’000 cette année.