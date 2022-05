Le risque existe que des travailleurs frontaliers européens, attachés aux avantages du «home office», se détournent des marchés du travail genevois et vaudois, et que les entreprises du bassin lémanique perdent en attractivité.

Le 30 juin, les accords amiables entre la Suisse et la France sur l’assujettissement à la sécurité sociale et à la fiscalité des frontaliers en télétravail arriveront à échéance.

Stop ou encore? Sera-t-il possible ou non de faire du télétravail au-delà de ce printemps? C’est la question qui taraude depuis de nombreux mois plusieurs milliers de travailleurs frontaliers européens employés en Suisse et domiciliés en France voisine.

C’est en effet le 30 juin 2022 que les accords amiables entre la Suisse et la France sur l’assujettissement à la sécurité sociale et à la fiscalité des frontaliers en télétravail arriveront à échéance. Il s’agit d’un régime d’exception conclu entre Berne et Paris dans le contexte particulier de la pandémie de Covid-19. Il est destiné à autoriser les travailleurs frontaliers en Suisse d’exercer depuis leur domicile en France voisine (du moins ceux dont l’emploi le permet techniquement), tout en leur permettant de demeurer assujettis à la sécurité sociale helvétique et au régime fiscal comme s’ils avaient continué de travailler en totalité en Suisse (lire ci-dessous).