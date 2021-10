Manque d’acier et de plastique – La pénurie de matières premières frappe de plein fouet nos chantiers La Municipalité de Nyon a annoncé que son futur poste de police allait coûter plus cher, à cause de la hausse du prix des matériaux. Un cas loin d’être isolé. Raphaël Ebinger

Le budget de l’Hôtel de police de Nyon, en construction, sera dépassé. La faute à une pénurie de certains matériaux dans le secteur du bâtiment. Chantal Dervey

À peine quatre jours après avoir fêté la pose de la première pierre du futur Hôtel de police, la Municipalité a annoncé lundi que le budget de construction risque d’être dépassé.

«Le poste des divers et imprévus du crédit accordé par le Conseil communal d’un montant de 658’000 francs ne pourra probablement pas couvrir à lui seul les coûts supplémentaires imprévisibles à l’époque de l’octroi du crédit», avertit la communication officielle. Sur un budget de 14,1 millions de francs, on parle donc déjà d’un dépassement de plus de 5%.

La responsabilité du maître d’ouvrage n’est pas engagée dans cette hausse soudaine des coûts de construction. La Ville de Nyon est victime d’un phénomène mondial qui touche d’autres secteurs comme le papier: la pénurie de matières premières et de certains matériaux.