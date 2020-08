Suisse – La pénurie de mécaniciens de locomotive empire en raison du Covid-19 La crise du coronavirus ralentit la formation du personnel des locomotives, ont annoncé ce mercredi les CFF. Face au manque d’employés, certains trains supplémentaires ne seront pas proposés aux heures de pointe.

Les CFF ont besoin de près d’un millier de mécaniciens de locomotive ces prochaines années, notamment parce que beaucoup des actuels partiront à la retraite. KEYSTONE

La pénurie de personnel des locomotives s’est encore aggravée en raison de la crise liée au coronavirus. En automne, près de 340 mécaniciennes et mécaniciens seront en formation. Malgré ces initiatives, les effectifs restent pour l’instant limités, ont annoncé mercredi les CFF.

La crise du coronavirus complique encore la situation car la formation prend du retard et doit respecter un vaste plan de protection. Les cours de formation et de perfectionnement n’ont par exemple pas pu avoir lieu pendant un certain temps, expliquent les CFF.

Le nombre de participants aux formations à bord des véhicules est aussi limité, ce qui double le nombre de jours nécessaires. Par conséquent, la fin des formations est repoussée de deux à quatre mois.

Les CFF ont besoin de près d’un millier de mécaniciens de locomotive ces prochaines années, notamment parce que beaucoup des actuels partiront à la retraite.

Prestations suspendues

Une franche amélioration n’est attendue qu’à la mi-2021. Les CFF ont donc décidé de pas réintroduire certaines prestations suspendues à la suite de la crise liée au coronavirus.

Dans la région de Lausanne/Genève et de Brigue, les trains supplémentaires ne seront pas proposés aux heures de pointe. Il en est de même pour les trains régionaux entre Lausanne et Saint-Maurice, Vallorbe et Le Brassus, Lausanne et Vallorbe. Ces mesures s’appliquent jusqu’au changement d’horaire en décembre 2020.

Les prestations du Léman Express sont également concernées. L’offre est actuellement en élaboration avec les partenaires français. Les résultats seront communiqués ultérieurement.

Toutes les adaptations figurent dans l’horaire en ligne. Les CFF conseillent aux voyageurs de consulter celui-ci avant chaque trajet pour vérifier si la liaison souhaitée est proposée.

ATS/NXP