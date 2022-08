Le manque hivernal de gaz et d’électricité est opportun pour le climat, pour la vie. Il nous oblige à revoir nos habitudes, à éviter les gaspillages. Entreprises, administrations, ménages, nous pouvons modérer nos consommations d’énergie, sans renoncer au confort. Les kilowattheures les moins dommageables sont ceux qui ne sont pas dépensés. Des gestes simples favorisent les économies et réduisent en même temps les émissions qui dérèglent le climat.

Dès la saison froide, limitons le chauffage à 20 degrés, quitte à conserver le pull et les chaussettes que nous portons à l’extérieur. La nuit, 17 degrés suffisent pour bien dormir sous la couette. Si l’immeuble est mal isolé ou qu’il loge des personnes plus fragiles, diminuons la température de deux degrés seulement: cela baisse de 12% déjà la dépense de gaz ou de mazout. Voilà qui diminue la pénurie - et participe à la transition énergétique, que le peuple a voulue il y a cinq ans déjà.

«Tout le monde y gagnera: nos porte-monnaies, la livraison de courant et de gaz en suffisance, un climat moins déréglé.»

Au bureau ou en entreprise, adoptons naturellement des modes économes: éteignons complètement tout ordinateur, luminaire et appareil non utilisé. On limitera au nécessaire la consommation des machines les plus gourmandes: climatiseurs, déshumidificateurs, photocopieuses ou imprimantes par exemple. Appliquer une culture moins gaspilleuse fait du bien. Faisons réparer nos appareils et, quand ils dévorent trop de courant, remplaçons-les par des machines classées A sur l’étiquette à l’achat.

SuisseEnergie a calculé que le suivi de ses conseils permettrait de diviser par deux la facture de consommation. Tout le monde y gagnera: nos porte-monnaies, la livraison de courant et de gaz en suffisance, un climat moins déréglé. Parmi les mesures publiques souvent citées, les enseignes lumineuses peuvent être éteintes en fin de soirée tout comme l’éclairage urbain, qui n’est pas essentiel à la sécurité.

Choisir la diminution des dépenses

Au travail, durant les loisirs ou chez soi, diminuer nos dépenses d’énergie empêchera d’y être contraints plus tard. Le Conseil fédéral a annoncé vouloir limiter la consommation des entreprises les plus dispendieuses, si les économies volontaires et les réserves - que les barrages hydrauliques constituent désormais - s’avéraient insuffisantes au creux de l’hiver. Et si rien n’y fait, la phase ultime passera par des interruptions tournantes de courant, pendant quelques heures dès février région après région.

Cela doit-il faire peur? Non, parce que les gens de notre pays ont prouvé tant de fois une attitude réfléchie et citoyenne – à l’instar du respect remarquable des consignes de solidarité durant la pandémie. Ils et elles comprendront le triple bénéfice durable de la sobriété énergétique: celle-ci est décarbonée, économique et ininterrompue.

Pierre Zwahlen Afficher plus Député Vert





Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.