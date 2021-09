Portrait de Lakna – La pépite du RnB veut porter la musique suisse La Lausannoise creuse son sillon sans détour sur la scène musicale avec sa pop/RnB. Nouvel EP le 24 septembre. Alice Caspary

La chanteuse Lakna vient souvent seule au parc de Montbenon pour écouter ses démos. 24 heures/Odile Meylan

Derrière l’objectif et ses verres fumés ou simplement assise sur la terrasse de la Brasserie de Montbenon, Lakna reste la même. Naturelle et franche, la jeune femme de 24 ans affirme son tempérament, un mix bien pensé de douceur et de puissance féminine. Que ce soit dans ses chansons, ses clips vidéo ou sa vie de tous les jours, la chanteuse se réinvente continuellement tout en s’appuyant sur une identité musicale déjà toute trouvée: une pop/RnB enivrante qu’elle s’approprie en y mêlant chœurs et influences inattendues. De sa voix parfois grave, parfois plus haute et ondulante, la chanteuse n’arrête pas de surprendre.