Orientation professionnelle – «La perception de l’apprentissage doit absolument changer» Pour répondre aux enjeux sociétaux actuels, l’Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle va promouvoir la formation professionnelle auprès des élèves de la voie prégymnasiale. Interview de sa directrice, Alexandra Petrovitch. Vincent Maendly

Titulaire d’un master en administration publique et psychologue de formation, Alexandra Petrovitch dirige l’OCOSP après en avoir été cheffe d’office régional pendant plusieurs années. PATRICK MARTIN/24HEURES

Des milliers d’écoliers vaudois convergeront cette semaine à Beaulieu, où s’ouvre mardi le Salon des Métiers. Cet événement, vitrine de plus de 500 formations, porte sur un thème on ne peut plus d’actualité: l’orientation scolaire et professionnelle. Le conseiller d’État PLR Frédéric Borloz l’abordera lors d’une conférence de presse sur le site, alors que l’OCOSP, l’Office cantonal d’orientation, a été doté d’un nouveau plan stratégique pour répondre aux enjeux actuels. Le point avec sa directrice depuis 2020, Alexandra Petrovitch.