Concours au sommet au Flon – La perche, ce monde où les pires rivaux sont aussi les meilleurs amis Armand Duplantis, Renaud Lavillenie et les autres stars de la discipline se produisent ce mercredi dès 18 h à Lausanne, dans une version réduite d’Athletissima. L’occasion de mesurer l’incroyable complicité qui les unit. Simon Meier

Renaud Lavillenie (à gauche) fait office de grand frère pour Armand Duplantis, l’homme qui lui a pourtant chipé son record du monde en février passé. Getty Images

Tout d’un coup, Armand Duplantis en a (gentiment) eu marre. Marre de tenir sa conférence de presse tout seul, mardi matin à Ouchy, alors que d’habitude le génie suédois de la perche échange piques amicales et vannes diverses avec ses potes et néanmoins adversaires. Alors quand Sam Kendricks a montré sa silhouette dans l’embrasure de la porte, «Mondo» n’a pas raté l’occasion: «Pourquoi on ne fait pas ça tous ensemble, comme à Stockholm l’autre jour? C’est quand même plus sympa», s’est-il étonné, un brin décontenancé par cette solitude. Question de protocole sanitaire, a expliqué le responsable médias d’Athletissima. Comme l’amitié est plus forte que tout, Kendricks s’est donc mué en journaliste, le temps d’un échange délicieux avec son cadet avant d’être éconduit, hilare.