Résultats semestriels – La performance des sociétés suisses meilleure qu’attendu Après une année 2020 marquée par la pandémie de coronavirus, les résultats des grandes entreprises suisses reprennent de la vigueur.

Les revenus du logisticien Kühne+Nagel ont devancé de plus de 18% les prévisions des analystes. KEYSTONE

Les grandes entreprises suisses ont dans leur majorité livré des résultats semestriels égaux ou supérieurs aux attentes de la communauté financière, reprenant de la vigueur après une année 2020 tumultueuse, marquée par la pandémie de coronavirus.

Depuis le démarrage de la saison des résultats semestriels début juillet, les chiffres d’affaires des sociétés cotées à la Bourse suisse ont dépassé le consensus établi par AWP pour les trois quarts d’entre elles. Et 40% ont même excédé les estimations les plus optimistes.

Le logisticien Kühne+Nagel remporte ainsi la palme en ce domaine, ses revenus ayant devancé de plus de 18% les prévisions des analystes, visiblement porté par la reprise économique et la demande au niveau du fret. Le laboratoire bâlois Idorsia (+13,8%) et le fabricant de machines textile Rieter (+10,7%) complètent le tableau.

Il y a eu moins d’écart pour des grands groupes comme ABB (+3,3%), Novartis (+2,9%), Roche (+2,3%) ou Swisscom (+0,6%). De leur côté, Givaudan et Nestlé (-0,4%) ou encore Credit Suisse (-1,3%) ont légèrement déçu.

«Ces résultats sont liés aux perspectives prudentes qui avaient été publiées, les entreprises alertant toujours sur les incertitudes et les conséquences potentielles du coronavirus», a avancé auprès d’AWP Omar Brem, en charge de la recherche à la Banque Cantonale de Zurich (ZKB).

La surprise vient aussi du fait qu’il était aussi difficile d’évaluer le niveau de la demande, pas toujours prévisible au fil de la pandémie.

Rentabilité en hausse, coûts réduits

En termes de bénéfice opérationnel, un indicateur clé de la rentabilité des entreprises, Rieter s’est à nouveau démarqué. Le résultat d’exploitation de l’industriel winterthourois a explosé les compteurs (+477%), devant Valora (+176%), Lindt & Sprüngli (+47%) et UBS (+37%).

Dans ce domaine, 85% des sociétés ont devancé le consensus compilé par AWP et près de deux entreprises sur trois se sont situées au-delà de la fourchette des prévisions. Les poids lourds Roche (-0,9%) et Nestlé (-1%) ont par contre manqué le coche.

Les marges ont progressé, «les entreprises ayant pu diminuer leurs coûts et faire des économies, car il y a eu des restrictions de voyage pour les employés et les congrès et foires se sont tenus en ligne.»

Quant au bénéfice net, la tendance est similaire. Quasiment neuf sociétés sur dix ont battu les pronostics et 62% ont carrément surpassé les estimations les plus optimistes. Là encore, Rieter arrive en tête (+145%), devançant Mobimo (+128%) et SIG Combibloc (+97%). Au contraire, Credit Suisse, affecté par plusieurs affaires, a chuté (-31%).

Les entrées de commandes n’ont pas été en reste: là aussi plus de 60% des entreprises ont surperformé, comme Interroll (+30%), Georg Fischer (+20%) ou ABB (+8%).

«En Suisse, la majeure partie des entreprises qui ont publié leurs résultats ont surpris positivement par rapport aux attentes du consensus», a résumé John Plassard de Mirabaud Banque pour AWP, ajoutant qu’en Europe et aux États-Unis les entreprises ont aussi publié des résultats largement au-dessus des attentes.

À la question de savoir si la dynamique pourra être durable pour les groupes helvétiques, Omar Brem a estimé que «tant que les conditions actuelles se maintiendront et que la situation liée au Covid-19 ne se dégradera pas, la tendance pourra se poursuivre».

