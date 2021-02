États-Unis – La performance d’un avocat de Trump suscite des moqueries Au soir du premier jour du procès de Donald Trump, mardi, démocrates et républicains se sont entendus sur un seul point: la performance de son avocat Bruce Castor n’était pas au niveau.

Bruce Castor le 9 février 2021 à Washington. AFP

«Il parlait pour ne rien dire», a déclaré à l’AFP le sénateur républicain John Cornyn. «J’ai entendu beaucoup d’avocats plaider et ce n’était pas l’un des meilleurs», a-t-il encore assené. Sa consœur, la sénatrice Lisa Murkowski s’est, elle, dite «atterrée»: «Je ne vois pas où il voulait en venir».

Bruce Castor, 59 ans, fut longtemps procureur d’un comté de Pennsylvanie, et a rejoint in extremis la défense de l’ancien président après la démission de cinq avocats. Mardi, il s’est exprimé en premier pour défendre Donald Trump, mais a multiplié les digressions sur les sénateurs «des gens extraordinaires» qui «suscitent la fierté» de leurs électeurs et les métaphores sibyllines «les vannes ouvertes», «le pendule politique»…)

À la sortie de l’hémicycle, les démocrates ne se sont pas privés d’ironiser. «Je vais relire la transcription pour voir si je peux trouver un passage cohérent», a notamment lancé le sénateur Richard Blumenthal.

«Les arguments de la défense étaient faibles et alambiqués, c’est le moins qu’on puisse dire», a ajouté l’élu de la Chambre des représentants Adam Schiff sur Twitter, où les internautes se sont aussi déchaînés contre l’avocat, l’un d’eux se demandant s’il avait reçu son diplôme «dans un distributeur de chewing-gum».

Même Donald Trump bouillait

À en croire deux sources anonymes citées par CNN, Donald Trump lui-même était à deux doigts de crier en l’écoutant.

Pas déstabilisé par ces critiques, Bruce Castor a déclaré à la presse que «la journée avait été bonne» et qu’il «ne changerait rien» lors des prochaines audiences.

Le Sénat juge Donald Trump pour «incitation à l’insurrection» en lien avec l’assaut meurtrier sur le Capitole le 6 janvier. Le procès semble joué d’avance, une majorité des deux tiers, quasi inatteignable, étant nécessaire pour un verdict de culpabilité.

AFP