La question verte – La permaculture, un Graal pour tous les jardiniers? Chaque semaine, nous répondons à une question sur la thématique du climat que nous nous posons dans nos vies quotidiennes. Saskia Galitch

La technique de permaculture s’adresse à tout le monde. LOUIZA

Concept né dans les années 70 en Australie, la permaculture – pour «(agri)culture» et «permanente» – est désormais un mode de jardinage incontournable. Enfin… presque. Parce que dans les faits, la chose reste encore bien absconse pour de nombreux amateurs, qui n’osent pas trop s’y risquer. Dommage. Car comme le précise Valentin Gottraux, cette technique alliant savoirs ancestraux et découvertes plus récentes et qui convient aussi bien aux grands espaces qu’aux bacs sur un balcon s’adresse à tout le monde. Pouces verts ou pas!