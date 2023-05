Contrôle des addictions – La permanence de «drug checking» a «scanné» 170 échantillons En six mois, la structure lausannoise a attiré 90 consommateurs désirant tester leurs stupéfiants. Le Canton est en train de réfléchir à l’avenir du dispositif. Thibault Nieuwe Weme

La permanence de «drug checking» a été inaugurée au Flon en octobre 2022. Elle permet aux fêtards de tester gratuitement la qualité de leur drogue pour qu’ils ne la consomment pas à l’aveugle. ©Florian Cella/24Heures

En octobre 2022, Lausanne inaugurait sa permanence de drug checking, emboitant le pas à Bâle, Berne, Genève et Zurich. Niché dans les locaux de Pôle Sud au Flon, le centre permet aux fêtards de tester la qualité de leur drogue pour qu’ils ne la consomment pas à l’aveugle. Lorsque le stupéfiant est trop pur, ou au contraire coupé avec d’autres produits douteux, libre à eux de s’en débarrasser ou de fractionner les doses. Pour les aider à y voir plus clair, l’analyse est suivie d’un entretien anonyme et gratuit.