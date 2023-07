Un an après sa fermeture – La permanence médicale de Vevey reprend du service Dès lundi, l’Hôpital Riviera-Chablais accueillera à nouveau des patients sur son site de la Providence. Sur rendez-vous, et pour des urgences de faible gravité. Rémy Brousoz

La structure avait dû interrompre son activité en juin 2022, faute de personnel suffisant. Hôpital Riviera-Chablais

Un an après sa fermeture en raison d’un manque de personnel, la permanence médicale de Vevey Providence s’apprête à rouvrir son guichet. L’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) l’a annoncé vendredi: la structure reprendra du service à partir du 3 juillet «sous un nouveau format». Elle répondra aux urgences de faible gravité, et sera destinée aux personnes de plus de 16 ans. Les consultations se feront sur rendez-vous, dans un délai maximal de 48 heures après un premier entretien téléphonique, fait encore savoir l’HRC.