Sale affaire – 1924 – La perpétuité pour le féminicide de Prilly Coup d’œil dans la chronique judiciaire de la «Feuille d’Avis de Lausanne» du «bon vieux temps». Gilles Simond

La cuisine où fut découvert le corps inanimé de Louisa Épitaux, le 20 juillet 1923, photographiée par la police de sûreté vaudoise. Collection photographique Reiss/Université de Lausanne

Puisque la conclusion de cette triste affaire est mentionnée dès le titre de cette chronique, commençons par la fin. Le 28 février 1924, Louis Épitaux, 46 ans, en larmes, entend le Tribunal criminel de Lausanne le condamner à la peine la plus sévère prévue par le Code pénal vaudois: la réclusion à perpétuité, pour homicide volontaire. Il y a six ans qu’un tel jugement n’a pas été prononcé en Pays de Vaud.

L’affaire débute dans la nuit du 19 au 20 juillet 1923 à Prilly-Chasseur. Vers 2 h du matin, M. Johannot, qui vit au 1er étage de la maison Béboux, est réveillé par des cris de femme provenant du rez-de-chaussée, habité par les époux Épitaux. Il va réveiller le locataire du second, M. Droetto. Les deux hommes descendent et frappent au volet du logement en question. Le mari Épitaux, en chemise, vient leur répondre. Il paraît agité et déclare que sa femme a fait un cauchemar, qu’il l’a calmée et lui prépare «des camomilles». Du coup, les deux voisins retournent se coucher. Au procès, M. Droetto dira qu’il «ne crut pas au cauchemar. Il eut plutôt l’impression qu’Épitaux avait battu sa femme.»

«Épitaux fréquentait en outre une jeune fille qui, ignorant qu’il fut marié, voyait en lui son futur époux.» La «Feuille d’Avis de Lausanne» du 26 février 1924

Le lendemain à 9 h, tout de même inquiet, voyant les volets toujours fermés, Johannot en décroche un. Il aperçoit alors «dame Louisa Épitaux qui gisait sur le sol, une plaie à la tempe gauche; elle était morte». Le mari, infirmier et préparateur à la morgue de l’Hôpital de Cery, s’est rendu à son travail à 6 h 30, comme d’habitude. Écroué, il «avoue après quelques réticences avoir frappé sa femme, âgée de 52 ans, avec une mailloche en bois», relate la chronique judiciaire de la «Feuille d’Avis».

Le 26 février 1924, Louis Épitaux, «petit homme de physionomie renfrognée» (un chroniqueur écrira qu’il lui fait penser au célèbre tueur en série Henri Landru, exécuté en 1922), fait face à ses juges. On apprend alors que le ménage «marchait mal depuis longtemps. Épitaux était coureur. Il était tout à fait détaché de sa femme, à laquelle il ne causait presque plus. Il avait déclaré à plusieurs personnes qu’il serait heureux d’en être débarrassé. […] Épitaux fréquentait en outre une jeune fille qui, ignorant qu’il fut marié, voyait en lui son futur époux. Trompée, méprisée, injuriée et même battue par son mari, ayant à ce point peur de recevoir un mauvais coup qu’elle prenait fréquemment chez elle, pour la nuit, le petit garçon d’une voisine dans l’espoir que son mari n’oserait pas la frapper devant cet enfant, Louisa Épitaux refusait toutefois de divorcer. Elle espérait toujours que son mari lui reviendrait.»

«La victime a eu les voies respiratoires obstruées par son râtelier.» Dr Paul Reinbold, expert au procès de Louis Épitaux

Mal lui en a pris. L’expertise médicale révèle que la blessure à la tête était grave, mais pas mortelle. L’accusé a plaqué sa main sur la bouche de sa femme pour l’empêcher de crier. «La mort est due à l’asphyxie provoquée par le fait que la victime a eu les voies respiratoires obstruées par son ratelier (sic)», affirme le Dr Paul Reinbold.

Interrogé, Épitaux déclare que sa femme ne l’aimait pas, ne lui donnait «jamais le moindre témoignage d’amitié». Il faut lire entre les lignes et attendre la plaidoirie de Me Jean Baup, avocat de la partie civile, les frères et sœur de la victime, pour comprendre que cette dernière refusait d’accomplir le «devoir conjugal»: «Il pouvait lui convenir, après tout, de ne pas avoir de rapports avec cet homme, quand il courait d’une liaison quelconque à l’autre.» Le substitut du procureur Édouard Krafft enfonce le clou: «La vérité, c’est que Mme Épitaux était pour cet homme assoiffé de plaisirs charnels un reproche vivant.»

Les neuf membres du jury – tous des hommes – refusant l’existence de circonstances atténuantes en faveur du coureur de jupons féminicide prilléran, la cour n’avait plus qu’à appliquer la loi dans toute sa sévérité.

