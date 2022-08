Surdité et société – La perte d’audition, un tabou qui a la vie dure Conséquence du vieillissement, la presbyacousie concerne un retraité sur trois. Au handicap lui-même s’ajoute le problème que de nombreuses personnes touchées peinent à le reconnaître. Explications. Élodie Lavigne

Les hommes sont plus sujets que les femmes à la malentendance, probablement en raison de l’exposition au bruit au cours de leur vie professionnelle. GETTY IMAGES

Dès l’âge de 20 ans déjà, notre fonction auditive diminue naturellement. Plus on avance en âge, plus notre oreille risque de se détériorer (lire encadré) et un retraité sur trois est confronté à ce qu’on appelle la presbyacousie. Après 80 ans, 80% des personnes âgées sont concernées.