Tribunal criminel de l’Est vaudois – La petite armée de braqueurs reste muette face aux juges

«Depuis, je vis une vie parallèle»

«Désormais, quand un client inconnu pousse la porte, je le vois comme un suspect. Je n’ai plus de salive, plus de force dans les jambes. Le regard que je lui porte fait que je n’ai plus le contact agréable. Ma vie d’avant n’est plus là, je vis une vie parallèle.» Le bijoutier attaqué dans les Alpes vaudoises est le seul plaignant à assister au procès de ses assaillants. Son agression, en plein après-midi, était la seconde qu’il subissait en moins de dix ans.

Le braquage d’octobre 2020 a imprimé des séquelles durables sur sa vie: «Quand on fait ce métier, on sait qu’on prend des risques. Mais quand on ne peut plus respirer pendant dix ou quinze secondes, on a le temps de se poser des questions. On se dit qu’on va crever là. Jamais je n’oublierai ce que j’ai ressenti.» Son épouse, venue comme témoin, décrit un mari qui ne rit plus, ne fait plus de projets et n’est plus capable de créer les bijoux qu’il concevait auparavant. Le plus lourd étant le traumatisme de toute une famille, qui cauchemarde et tressaille à la moindre sirène.