Sorties cinéma – «La petite bande», «Joyeuse retraite 2»: quels films aller voir cette semaine? Partir au Portugal pour une «Joyeuse retraite» ou prendre des écorchures avec «La petite bande»? En vacances, le cinéma peut faire très mal. Cécile Lecoultre

«La petite bande», croix de bois, croix de fer…

Aimé le mal aimé, et la naissance d’un formidable comédien, au moins le temps d’un film. PELLEAS / DR

Cat, Fouad, Antoine et Sami, des gamins de 12 ans mais d’un autre âge, sans portable ou tablette, finissent l’enfance dans le maquis corse, entre rivières et cabanes. La petite bande se rallie contre un industriel vil pollueur mais sous le message écolo porté en bandoulière, chacun porte son combat intime.

Ces révélations, père en taule, mère battue etc., désacralisent le cliché romanesque des pactes «à la vie à la mort», autorisant des vérités moins nobles à dire tout en suspendant le constat social entre utopie et réalité. Et le cinéaste Pierre Salvadori reste ce champion des causes un peu perdues, qu’il magnifie en traits burlesques délicats où tous finissent par trouver leur compte.

D’une bande des quatre en club des 5… le charme puissant de l’enfance qui s’achève, le temps d’un été en Corse. PELLEAS / DR

L’autre bonne idée de cette chronique tient tout entière dans la bouille extraordinaire du narrateur choisi par Pierre Salvadori pour raconter sa croisade. Cet Aimé le mal-aimé qui se confie en voix off, c’est d’abord une bouille extraordinaire de gosse frisé comme un mouton, un humour involontaire d’écorché qui évoque un Bourvil en culottes courtes, des superpouvoirs qui tremblotent un peu. La jolie gueule de l’emploi, il en faut toujours dans ce genre d’opération où les enfants font leur cinéma. Mais, burlesque et solaire, Paul Belhoste subjugue en magicien et transforme la bande en club des 5.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«La petite bande» Afficher plus Réalisateur: Pierre Salvadori

Avec Paul Belhoste, Mathys Clodion-Gines

Comédie (Fr., 106’)

«Joyeuse retraite 2», naufrage au Portugal

Michèle Laroque et Thierry Lhermitte en vacances professionnelles en Espagne avec un âne mais sans scénariste. Pathé

«Joyeuse retraite 2» signale une addiction à la daube qui devient alarmante chez Thierry Lhermitte. Depuis quelques mois, le Bronzé pointe dans des comédies françaises qui, à l’usage, ne balancent que des gags éculés. Souvenez-vous de ces bobos peu décidés à jouer les grands-parents, qui veulent profiter de leurs vieux jours pour s’éclater. Le couple a investi dans une résidence secondaire qui se révèle une arnaque en chantier. Avec un âne dans le jardin et un maçon dans la salle de bains. Passons.

Mais avec «Joyeuse retraite 2, bienvenue au Portugal», ce pilier du Splendid laisse planer une menace supplémentaire. Va-t-il se prêter à une suite de tous les navets déjà plantés? Imaginez un énième remake de «Brutus vs César», un nouvel épisode faux jetons de «Mystère à Saint-Tropez», une série tirée d’«Hommes au bord de la crise de nerfs», voire un deuxième tour de piste à «Alors on danse»?

Les bobos parisiens ont investi dans une maison au Portugal – celle d’en face. Ah, quelle erreur! Pathé

Parce que là, dans «Joyeuse retraite 2», face à Michèle Laroque en grand chapeau de paille qui exporte au soleil ses névroses de bobo vieillissante, le mince argument du premier volet se liquéfie – c’est d’ailleurs un des gags littéraux du film. Le mec ouvre la porte et de trouille, fait flaque. Curieux… D’habitude, même dans la médiocrité, le Lhermitte ne fond pas, comme protégé par une classe naturelle qui surnage à tous les désastres. Au bout de cinq films si nuls, ça commence à devenir lourd.

«Joyeuse retraite 2» Afficher plus Réalisateur: Fabrice Bracq

Avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte

Comédie (Fr., 92’)

«Mia & Me», de la série au film

«Mia & Me», de la série au film, les fans galopent sur ces licornes un peu mièvres. Praesens / DR

Clic-clic Coproduction australienne, indienne, allemande et même belge, «Mia & Me», inspiré par la série homonyme créée en 2011, brille avec le clinquant des bijoux en plastique qui ornent les poupées en camelote. Mais reste un objet de curiosité.

Sur YouTube et autres chaînes de streaming, la blonde héroïne qui se métamorphose en elfe du pays des Licornes de Centopia, exportée dans plus de 170 pays, a enregistré 1,4 milliard de vues. Ça vous remet une corne de licorne au milieu du crâne.

Les auteurs Gerhard Hahn et Adam Gunn insistent sur la qualité de leurs influences, notamment le peintre viennois Gustav Klimt (1862-1918) dont ils ont dopé la palette avec quelques touches flashy. Pour le reste, grâce à l’aide de ses amis, Mia affronte Toxor, un monstre de crapaud aigri, et attend le prince en 3D qui changera sa vie.

«Mia & Me» Afficher plus Réalisateurs: Adam Gunn et Matthias Temmermans

Animation (Austr./Inde/Bel./All., 82’)

«Dida», mère et fils par-delà les frontières

«Dida», un amour de mère entre la Suisse et la Serbie qui revit dans un documentaire très intime. Outside The Box / DR

Auteurs remarqués aux Prix du cinéma suisse, Nikola Ilić et Corina Schwingruber Ilić​ feuillettent leur album de famille autour de leur aïeule Dida. À la mesure des étoles et des journaux que la vieille dame entasse «parce qu’elle en a besoin», les couches tombent et mettent les sentiments à nu.

Entre le jeune homme désormais installé en Suisse, et sa baba, restée en Serbie, fragilisée par un handicap mental, des liens puissants demeurent. Le documentaire regarde par le trou de serrure pour mieux protéger les pudeurs, traite sur le mode humoristique les affaires graves et vice versa. Touchant.

«Dida» Afficher plus Réalisateurs: Nikola Ilić et Corina Schwingruber Ilić

Documentaire (CH , 78’)

