Spectacle dès 6 ans – La petite fille qui chante l’ailleurs La nouvelle création de Dorian Rossel et Delphine Lanza embarque le public du Petit Théâtre jusqu’en Crimée, sur les traces de Rŭna. Corinne Jaquiéry

«R ŭ na» raconte l’histoire de trois amies d’enfance qui se retrouvent après des années de séparation. Philippe Pache

Cartons, bouts de ficelle, ballons et bulles de savon constituent le terreau magique sur lequel s’épanouit délicatement «Rŭna», le nouveau spectacle de la compagnie STT – Super Trop Top. En celte ancien, Rŭna signifie «secret, mumures et magie». C’est aussi le prénom de la petite fille bien réelle qui a inspiré la création en improvisant, à l’âge de 6 ans, des chansons sur les accompagnements musicaux de son père et de son frère Alexei et Ilya. Sa voix frêle et joyeuse fait l’objet d’un disque vinyle en forme de fil rouge.

Si la musique a toujours été une protagoniste essentielle des créations de Dorian Rossel, elle est ici la métaphore d’un ailleurs fascinant et de la fragilité d’une vie qui palpite. L’histoire, c’est trois amies d’enfance (Noémi Alberganti, Alexane Poggi et Amélie Vidon en alternance avec Sophie Ammann) qui se retrouvent après des années de séparation. Chacune chemine dans une chorégraphie cocasse jouant à cache-cache avec l’immense rouleau de carton ondulé qui sert de décor. Ressurgit alors le souvenir musical de leur amie russe Rŭna, repartie en Crimée avec ses parents.

Pouvoir de l’amitié

Charmées et irrésistiblement entraînées par la force de leur amitié, les trois amies décident de partir sur ses traces. Ponctué de jet de bulles de savon, de déplacements de miniatures de bus et d’avion ou d’envol de ballon figurant une montgolfière, elles entreprennent un long voyage jusqu’au bord de la mer Noire.

Lentement déroulé le grand carton semble illustrer la vie qui s’écoule, alors que trois rouleaux plus petits, parsemés de dessins de maisons, d’animaux ou de personnages humains, forment une sorte de poya animée par les interprètes et représentant les régions traversées.

Insufflée de poésie, la mise en scène de Delphine Lanza et Dorian Rossel a séduit le public enfantin d’une représentation scolaire. Bien que parfois impatients, et comme suspendus au lent déroulé des actions, les enfants n’ont pas manqué de s’émerveiller, s’exclamant entre «oh» et «ah», tout au long du spectacle.

