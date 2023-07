Revitalisation de rivière – La Petite Glâne retrouve son lit naturel Élargie et renaturée sur 2,3 km dans le village de Saint-Aubin, la rivière valdo-fribourgeoise serpente à nouveau dans la nature. Sébastien Galliker

La Petite Glâne serpente depuis quelques semaines dans un nouveau lit à la hauteur de Saint-Aubin (FR). Jean-Paul Guinnard

Échappée de son ancien tracé rectiligne, inintéressant et peu diversifié, la Petite Glâne serpente depuis quelques semaines dans un nouveau lit à la hauteur de Saint-Aubin (FR). Alors que la première phase des travaux de revitalisation du cours d’eau touche à sa fin et que la seconde débute sur le territoire de Vully-les-Lacs sur 1,7 km, l’association intercommunale responsable du chantier et les Cantons de Vaud et Fribourg ont présenté les bienfaits des travaux, jeudi. «Outre une fréquence de danger de crues en baisse, ce terrain sera plus résilient face aux adaptations nécessaires dans le futur», s’est notamment réjoui le conseiller d’État vaudois Vassilis Venizelos, chargé de l’Environnement.

Dans les faits, sur les 7 km du cours d’eau à revitaliser de Salavaux à Vallon, en passant par Villars-le-Grand, Saint-Aubin et Missy – pour un total de 21,5 millions de francs –, un tronçon de 2,9 km arrive à son terme. «Il comprend deux élargissements allant jusqu’à 45 et 65 mètres de largeur», a présenté Julien Devanthéry, responsable du département environnement au bureau d’ingénieurs CSD. Rien que pour cette partie, une enveloppe de 10 millions a été nécessaire.

«Divers abattages ont aussi été nécessaires, mais tout le matériel a été revalorisé» Julien Devanthéry, responsable du département environnement au bureau d’ingénieurs CSD

Quelque 100’000 m3 de terrassements ont été effectués pour créer des bras morts et des méandres à la rivière. «Divers abattages ont aussi été nécessaires, mais tout le matériel a été revalorisé», relevait l’ingénieur. Les souches créent désormais des caches à poissons, tandis que la terre a été répartie sur des parcelles agricoles voisines.

Protection contre les crues

Si les travaux doivent protéger les infrastructures contre les crues, notamment la zone industrielle voisine d’AgriCo, flore et faune typiques doivent aussi en tirer profit. Dix-huit espèces différentes de poissons ont ainsi été recensées. Les castors aussi ne se sont pas fait attendre, si bien que certaines digues seront renforcées pour éviter leur minage. Blaireaux, renards, libellules ou batraciens profitent aussi des lieux.

1 / 4 Responsable du département environnement chez CSD ingénieurs, Julien Devanthéry a présenté les travaux au conseiller d’État vaudois Vassilis Venizelos. Jean-Paul Guinnard

D’une longueur de 30 km, la Petite Glâne prend sa source à Vuissens, dans le canton de Fribourg, et se jette dans la Broye à la hauteur de Salavaux, dans le canton Vaud. Sur son tracé, elle coupe sept fois la frontière cantonale. Les intervenants ont mis en avant les vertus de l’intercantonalité, mais aussi ses difficultés.

Le projet a, ainsi, longtemps buté sur des montants de subventionnement différents. Un souci qui devrait disparaître dans les prochains mois. La loi cantonale fribourgeoise va évoluer pour rejoindre des montants identiques aux sommes attribuées par le Canton de Vaud, soit un subventionnement cantonal et fédéral pouvant aller jusqu’à 95% des coûts totaux. Les deux cantons l’ont bien rappelé, de nombreux projets de renaturation sont encore en cours.

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. Plus d'infos @sebgalliker

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.