Revitalisation de cours d’eau – La Petite Glâne va changer de visage sur 7 km La première étape des travaux de renaturation a débuté sur le territoire des communes de Saint-Aubin et Vully-les-Lacs. Sébastien Galliker

D’un tracé rectiligne et monotone, la Petite Glâne devrait mieux serpenter dans la plaine broyarde à l’avenir. JEAN-PAUL GUINNARD

Lutter contre les crues en redonnant un gabarit suffisant aux eaux, améliorer la biodiversité avec des espèces indigènes et offrir des espaces de détente à la population avec des points d’observation de la nature. Tels sont les objectifs du projet de revitalisation de la Petite Glâne, sur près de 7 km sur les communes de Vallon (FR), Missy (VD), Saint-Aubin (FR) et Vully-les-Lacs (VD). Le coup d’envoi du chantier a été donné lundi, communiquent les cantons de Vaud et de Fribourg.