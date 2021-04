Disparition en France – La petite Mia et sa mère ont été retrouvées à Sainte-Croix La petite fille de 8 ans qui avait été enlevée mardi par trois hommes dans le nord-est de la France a été retrouvée dimanche dans un squat de la commune vaudoise.

La petite Mia avait été enlevée mardi à la demande de sa mère alors qu’elle était hébergée chez sa grand-mère maternelle. AFP

Mia et sa mère, Lola Montemaggi, «viennent d’être découvertes dans un squat de la commune de Sainte-Croix» dans le canton de Vaud, a annoncé dimanche le procureur de la République de Nancy dans un communiqué.

«Les investigations ont permis de déterminer que Lola Montemaggi avait passé une première nuit en Suisse dans un hôtel à Estavayer-le-Lac (FR) avant d’être hébergée par une femme à Neuchâtel (et) d’être déposée à cet immeuble squatté à Sainte-Croix», a-t-il précisé.

Mia, 8 ans, avait été enlevée mardi à la demande de sa mère par trois hommes alors qu’elle était hébergée chez sa grand-mère maternelle aux Poulières, un village vosgien situé à une trentaine de kilomètres d’Épinal, dans le nord-est de la France.

«En bonne santé»

La petite Mia est «en bonne santé» et sera remise à sa grand-mère maternelle par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) «immédiatement mandatée pour aller la récupérer en Suisse» où elle a été retrouvée dimanche, a annoncé le parquet de Nancy.

Sa mère a été placée en garde à vue par les autorités suisses qui ont également interpellé une personne sur le territoire helvétique. «D’autres interpellations» doivent encore intervenir dans cette affaire, a précisé devant la presse la procureur de la République de Nancy.

Fin de l’intervention

«Ce sont près de deux cents gendarmes qui sont intervenus à un titre ou un autre dans le cadre de cette enquête», souligne le procureur de Nancy François Pérain. «Deux gendarmes ont été missionnés sur le territoire suisse pour assister leurs collègues helvétiques», précise-t-il, remerciant «les autorités suisses de cet investissement hors normes qui a permis la localisation de la fugitive et de sa fille dans un temps très court».

L’intervention vient de se terminer il y a environ une heure, a confirmé la police vaudoise à l’agence Keystone-ATS. L’affaire a été prise en charge par la police fribourgeoise et le Ministère public fribourgeois. Un communiqué est annoncé pour l’après-midi.

Cinquième suspect interpellé en France

Un cinquième suspect a été interpellé vendredi à Amancey (Doubs) dans l’enquête sur l’enlèvement de la petite Mia mardi dans les Vosges, a-t-on appris dimanche auprès du procureur de la République de Nancy.

Cet homme de 43 ans, suspecté d’avoir participé à la préparation de l’enlèvement, doit être déféré dimanche avec les quatre autres suspects interpellés mercredi et jeudi en région parisienne, a précisé François Pérain.

Enlevée mardi

Mia Montemaggi a été enlevée par trois hommes, par ruse et sans violence, mardi en fin de matinée alors qu’elle était hébergée chez sa grand-mère maternelle, désignée tiers de confiance par la justice, dans le village de Les Poulières, à une trentaine de kilomètres d’Épinal.

Sa mère, Lola Montemaggi, 28 ans, qui n’avait plus le droit de voir Mia seule depuis janvier et «voulait vivre en marge de la société», pourrait se trouver avec elle, n’étant pas présente à son domicile à Épinal quand les forces de l’ordre s’y sont présentées. Selon le quotidien «Vosges Matin», un automobiliste a indiqué aux gendarmes avoir pris la jeune femme en stop mardi matin pour l’emmener à quelques kilomètres des Poulières. Elle lui aurait alors dit vouloir partir à l’étranger.

Deux des ravisseurs – un troisième étant resté dans le véhicule qui a emmené l’enfant – se sont fait passer pour des représentants de la protection de l’enfance, avec des papiers à en-tête du ministère de la Justice, afin de mettre en confiance la grand-mère de l’enfant. Ils ont prétexté un rendez-vous dans un service éducatif avec la mère de Mia pour emmener l’enfant, avait expliqué Nicolas Heitz mercredi lors d’une conférence de presse.

Mardi soir, la procédure Alerte-enlèvement avait été déclenchée permettant une diffusion massive et nationale pendant trois heures de la photo et des éléments permettant d’identifier Mia, sa mère et les ravisseurs.

