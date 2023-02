Sur les réseaux sociaux, le monde des thérapeutes en maternité tardive, des doulas en fertilité, des coaches et facilitatrices en désir d’enfant est un univers rose et enveloppant. Un monde de femmes compatissantes, qui disent avec douceur à d’autres femmes: «Croyez en vous!» «Je suis là pour toi!» «Tu as le droit de craquer.» Un espace de bienveillance.

Ce qui marque, passé les poncifs encourageants, c’est la multiplication d’injonctions adressées aux femmes, les intimant à «rester positives». «Si tu changes ta façon de voir les choses, les choses changeront», nous explique-t-on. «Tes peurs conscientes ou inconscientes peuvent saboter ton projet bébé et t’empêcher d’accéder à la maternité», apprend-on aussi. Ou encore: «Et si, sur la route vers mon enfant, je faisais confiance?»

Le mot bienveillance, dans sa définition, désigne la capacité à se montrer indulgent, compréhensif envers autrui d’une manière désintéressée et sans rien attendre en retour. Mais le désintéressement ne peut s’appliquer à ces femmes, véritables entrepreneuses, qui – dans la niche de l’infertilité – font affaire. Comme certaines nous l’ont fait remarquer, elles donnent de nombreux conseils gratuits sur Instagram, TikTok, Facebook ou YouTube, mais ces plateformes leur servent – comme à toute autre marque ou société – de moyen de communication.



Toutes ces petites phrases – sous couvert de vouloir aider et en voulant peut-être vraiment le faire – culpabilisent les femmes à qui on dit en somme de revoir leur manière d’être et de penser. Car si elles n’arrivent pas à tomber enceintes, c’est sûrement qu’elles ne sont pas suffisamment alignées, pas en paix, qu’elles n’ont pas assez travaillé sur leurs émotions et, surtout – comme c’est pratique –, qu’elles ne font peut-être pas assez confiance…

Suggérer à des femmes déjà fragilisées par un parcours semé d’embûches – qui balaie parfois tout sur son passage, le couple, l’estime de soi – qu’elles sont peut-être la source du problème, c’est intolérable. Il faut questionner l’éthique des personnes qui tiennent ce genre de discours.



