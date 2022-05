Portrait de Corinne Rimet-Baume – La petite reine de l’ombre met le cyclisme en lumière La responsable de «l’année du vélo» vaudoise a toujours baigné dans ce milieu jusqu’à devenir un maillon de la chaîne indispensable à toute épreuve… sportive. Cédric Jotterand

Après avoir conduit le Tour de Romandie, le Rallye du Valais ou les Mondiaux cyclistes malheureusement annulés en raison du Covid-19, Corinne Rimet-Baume s’est remise en selle comme cheffe de projet de «l’année du vélo» dans le canton de Vaud. 24HEURES/FLORIAN CELLA

Lorsque le champion franchit la ligne d’arrivée en vainqueur, tous les projecteurs se braquent sur son visage, ses larmes parfois, lauriers et bouquet de fleurs en prime. Au pied du podium, Corinne Rimet-Baume reste dans l’ombre, mais c’est bien grâce à des passionnés comme elle et tous ceux qui s’engagent – le plus souvent bénévolement – que des épreuves comme le Tour de Romandie, dont elle a longtemps été «le cerveau», peuvent briller loin à la ronde.