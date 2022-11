Nouveau regard sur Ariel – «La petite sirène» en voit de toutes les couleurs Une nouvelle édition du conte en révèle la genèse marquée par l’homosexualité de son auteur, H. C. Andersen. Cécile Lecoultre

Hans Christian Andersen a donné son visage à La petite sirène, androgyne dans le texte et dans ses voeux, comme la dessine Benjamin Lacombe dans la dernière édition du conte aux éditions Albin Michel. DR

Nouvel épisode des aventures d’Ariel, la petite sirène imaginée dès 1832 par Hans Christian Andersen. Celle à qui la postérité s’est obstinée à prêter des traits féminins était sans doute un jeune homme. Du moins est-ce la théorie étayée par la correspondance de l’écrivain danois publiée pour la première fois en français. Dans cette édition, l’illustrateur Benjamin Lacombe appuie le trait en s’écartant du stéréotype pour aller vers une créature androgyne aux cheveux courts et au visage copié sur celui d’Andersen.

Le célèbre dessinateur raconte dans ses notes de travail avoir été interpellé par la violente polémique provoquée par la prochaine adaptation filmique de la fable en format réel. Pour mémoire, il y a quelques mois, quand les studios Disney révèlent le visage de cette «Petite sirène» inédite, une écume de haine raciste déferle sur les réseaux sociaux. L’actrice Halle Bailey, avec son teint basané et ses boucles rastas, dérange les nostalgiques du dessin animé à l’héroïne rousse au teint laiteux, emballe les esprits fondus d’hétéronormisme.

«La petite sirène» de Walt Disney sortira en 2023, avec l’actrice afro-américaine Halle Bailey. DR

Au-delà, Benjamin Lacombe s’interrogeait depuis longtemps sur le sexe de la créature. Dans le texte, rappelle-t-il, lors de sa métamorphose humaine, elle est habillée en «costume d’homme pour monter à cheval». Ce travestissement est zappé avec constance. L’historien et traducteur Jean-Baptiste Coursaud lui amène alors d’autres éléments intrigants quant à la genèse du conte.

Des lettres enflammées témoignent ainsi de la passion amoureuse de H. C. Andersen pour Edvard Collin, des amours qui déchirent l’écrivain. Non seulement les bonnes mœurs fustigent l’homosexualité, mais l’objet de sa flamme vient de se marier. La pression sociale, la quête d’identité, la castration du désir… autant de thèmes, soulignent les chercheurs, qui hantent l’auteur du «Vilain petit canard» ou de «La reine des neiges».

Fin raturée

Le manuscrit original présente une fin raturée dont Andersen mesure l’incidence dans une missive: «Je pèse les mots, et surtout ceux qui sont biffés, car ce sont le plus souvent ceux qui tombent droit du cœur jusque dans la plume.»

Au fond, note encore Benjamin Lacombe, tout gargouillait déjà dans le bocal chatoyant de 1989 filmé par Tonton Disney. «Une dimension ambiguë nourrissait le dessin animé, ces références à la scène queer underground new-yorkais, de Sébastien le crabe rose aimant l’opéra et craignant les femmes, au roi Triton à l’impressionnante musculature et aux longs cheveux ornés d’un diadème, à Ursula, la sorcière des mers entièrement inspirée de la cultissime drag-queen transgressive Divine». Et de célébrer le génie d’Andersen: «Le conte possède quantité d’angles morts et d’anfractuosités qui empêchent tout discours unanime ou péremptoire – c’est sa très grande qualité.»

Cécile Lecoultre

