Le discours de Volodymyr Zelensky dépasse son statut. Il nous renvoie à l’image d’un monde devenu très dangereux. L’exclusion de la Russie, si elle s’est imposée par la brutalité de l’agression contre l’Ukraine, constitue un précédent qui marquera l’histoire de ce début de XXIe siècle.

Jusqu'où peut-on dialoguer avec des régimes autoritaires? Jusqu'où peut-on accepter d'inviter un pays qui ne reconnaît pas l'universalité du droit et des libertés démocratiques? Demain, quel sort réservera-t-on à la Chine? L'Inde, la future superpuissance, basculera-t-elle du côté de l'Europe ou des États-Unis? L'Occident, tel qu'on le définissait au temps de la guerre froide, a tout d'un coup rétréci.

Le WEF, médiateur jusqu’ici neutre entre «puissants» trouvera-t-il encore sa place? Son avenir est jeu et avec lui une certaine idée de l’ordre mondial. Et c’est un paradoxe vertigineux pour une organisation qui a accompagné l’émergence d’une mondialisation que rien ne semblait pouvoir arrêter. Ce n’est pas la fin de l’histoire, ni le déclin des pays développés qui se déroulent sous nos yeux mais le retour à un nationalisme exacerbé. On le mesure déjà dans le moral des chefs d’entreprise pour qui l’instabilité géopolitique devient l’obstacle le plus inquiétant pour la prospérité de l’économie mondiale.

Et comment aborder les questions climatiques, de biodiversité et de pauvreté si les États se détournent des règles issues des deux grandes guerres mondiales. Volodymyr Zelensky sait communiquer. Sa référence à l’attentat de Sarajevo (1914) est sans doute trop simple. Mais elle met le doigt sur la menace d’un monde qui s’isole et s’organise dans des alliances prêtes à la guerre.



