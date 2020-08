Covid-19 – La peur d’une deuxième vague de Covid-19 gagne la France Port obligatoire du masque étendu, appel à l’imposer en entreprise, les initiatives se multiplient pour contrer le rebond épidémique. Yannick Van Der Schueren

Face à la hausse inquiétante du nombre de cas de Covid-19, le port obligatoire du masque a été étendu à plusieurs nouveaux quartiers ce week-end à Paris. AP

Il y a urgence. Plus de 3300 nouveaux cas ont été diagnostiqués en vingt-quatre heures dans l’Hexagone, selon les chiffres mis en ligne samedi soir par les autorités sanitaires, un record depuis mai. En cause, les dépistages massifs, mais pas que. Le taux de positivité dans la population augmente régulièrement, alertent les spécialistes. Une tendance qui conduit à une multiplication des mesures préventives, même si pour l’instant le nombre des décès quotidiens n’est pas alarmant et que la situation en réanimation reste stable, précisent les autorités.