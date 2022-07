Cinéma open air

– La Piazza Grande s’invite à Plateforme 10 Du 14 au 16 juillet, le nouveau bâtiment du quartier des arts se transforme en écran géant. Au programme, trois grands films, dont «Le Mécano de la Générale». Soirées gratuites. Gérald Cordonier

Le mur du bâtiment servira de toile aux projections, alors que les spectateurs seront équipés de casques pour l’audio. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

«Au quartier des arts, on est sur une grande place, peut-être pas la Piazza Grande, plutôt la Piazza Piccola.» Patrick Gyger, directeur de Plateforme 10, se réjouit: l’une des grosses collaborations interculturelles que son équipe a organisées cet été s’apprête à démarrer. Le fruit d’un travail acté il y a de cela six mois et qui a pour objectif de lier le nouveau quartier muséal au Festival international du film de Locarno. Le projet s’inscrit dans l’ambition d’accueillir d’autres arts sur la place. Et une relation qui devrait durer, entre le site lausannois et la grand-messe du septième art.

Au programme: trois longs métrages – jeudi, «Le Mécano de la Générale» de Buster Keaton (1926), et suivront, ce week-end, «Agia Emi» (2022) de la réalisatrice grecque Araceli Lemos puis «After Blue» du Français Bertrand Mandico. Entrée gratuite et 300 sièges à dispo pour se prélasser sous les étoiles. «Ces trois films gravitent autour des thématiques du train (ndlr: au centre de l’exposition inaugurale de Plateforme 10, «Train Zug Treno Tren»), du voyage et de la découverte du monde. Pour le reste, le programmateur du Festival de Locarno, Giona A. Nazzaro, avait carte blanche», explique Olivier Müller, responsable de la communication. Si le premier est un véritable monument du cinéma muet, les deux autres ont été diffusés l’année dernière à Locarno.

«Agia Emi» (vendredi, 22 h, dès 16 ans, VO st.) raconte le parcours d’une jeune Philippine, possédant des dons de guérisseuse, qui se retrouve bloquée entre deux cultures: celle de son pays d’origine et celle de son pays d’adoption. Deux cultures qui l’emprisonnent à leur manière. Un récit à des kilomètres de l’univers d’«After Blue» (samedi, 22 h, dès 16 ans, VF), film de science-fiction français où l’adolescente Roxy est condamnée avec sa mère à se lancer aux trousses d’une meurtrière.

Un «silent» cinéma

Pour la projection des trois films, Plateforme 10 promet une ambiance conviviale. «On a aménagé des transats sur lesquels les spectateurs pourront s’allonger pendant le film. C’est un open air dans une ambiance d’été, comme ceux sur les plages. Les terrasses seront ouvertes, ainsi que les roulottes à glace», raconte Olivier Müller.

Qui dit open air dit grand écran? Très vite une évidence s’est imposée: la façade laiteuse du mudac et de Photo Elysée serait parfaite pour projeter le public dans l’imaginaire cinématographique de cette «Piazza Piccola». À condition, pour autant, de régler un défi technique de taille: réussir à faire entendre les bandes-sons, malgré le passage incessant des trains. L’idée trouvée? L’audience sera équipée de casques audios, comme pour une silent disco. Grâce à ce dispositif, les désagréments pour le voisinage devraient être limités. Et les 300 participants pourront profiter d’une qualité sonore maximale.

Coût de l’opération? «50’000 francs environ. C’est un petit budget pour un open air. Et c’est l’occasion pour nous de jauger l’intérêt pour ce type de grands événements culturels sur Plateforme 10», affirme Olivier Müller. Cerise sur le gâteau, chaque spectateur se verra offrir un bon pour une entrée sur la Piazza Grande, célèbre épicentre du Festival de Locarno, où, du 3 au 13 août, seront décernés les léopards. Une invitation à partir sur la Riviera tessinoise, à cinq heures de train de la modernité de Plateforme 10.

