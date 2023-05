Plafond de la dette américaine – La pièce de 1000 milliards, le joker de Biden face aux Républicains Le président Biden pourrait émettre une pièce en platine lui permettant de réunir l’argent nécessaire pour éviter que les États-Unis ne fassent défaut. Nicolas Pinguely

Si les élus républicains refusent de lever le plafond de la dette des États-Unis, Joe Biden pourrait lancer une pièce commémorative en platine lui permettant de réunir 1000 milliards de dollars pour financer le pays. EPA/YURI GRIPAS

Une carte à 1000 milliards de dollars dans la manche. C’est ce dont dispose le président Biden pour éviter que les États-Unis ne se retrouvent en cessation de paiements le 1er juin prochain. Et on ne parle pas là de poker (menteur). On sait que les négociations entre Démocrates et Républicains s’avèrent très difficiles sur le relèvement du plafond de la dette.