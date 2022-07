Autour de la gare de Morges – La piétonisation du Sablon souligne la mutation du quartier Dès le 1er août, un tronçon de la rue du Sablon sera exclusivement dédié à la mobilité douce. Une révolution pour la mobilité morgienne. Sarah Rempe

Dès ce lundi, la rue du Sablon (ici en septembre 2021) connaîtra une nouvelle vague de travaux. Patrick Martin

Il y a encore quelques années, le quartier de la gare se présentait sur plusieurs niveaux. En haut, le parking CFF, puis un cran plus bas, la place de la Gare, les commerces et la rue du Sablon qui était longée par un mur, soutenant les halles CFF, haut lieu d’animation de Morges. Cinq ans plus tard, les nouvelles constructions du quartier des Halles et de l’Îlot Sud sont au même niveau, pour une véritable révolution de cette partie de la ville.

Dès ce lundi 1er août, la mutation de ce quartier franchira un cap supplémentaire avec la fermeture d’une grande partie de la rue du Sablon au trafic. En effet, cette artère étant essentiellement utilisée comme axe de transit, la rue deviendra un chemin préférentiel réservé à la mobilité douce. Ce qui ne coupera plus le quartier des Halles du reste de la ville. De plus, des aménagements seront apportés afin de permettre aux habitants de s’approprier ce nouvel espace.

Accès aux parkings maintenus

Désormais, pour rejoindre la gare, les commerces ou l’École Dubochet en voiture, il faudra se contenter des deux parkings situés de chaque côté du quartier. Le premier sous la tour de l’Îlot Sud sera toujours accessible par la rue de la Gare, mais en zone 20, prioritaire aux piétons.

Quant au parking des Halles, il faudra effectuer un détour par le nord des voies de chemin de fer et emprunter l’avenue Peyrollaz afin de s’y garer.

Si certains questionnements avaient été soulevés lors de la séance d’information publique organisée en mars dernier, la piétonnisation de cet axe est l’une des premières mesures fortes en termes de mobilité en ville de Morges. Un plan directeur communal des mobilités devrait d’ailleurs bientôt être débattu dans les rangs du Conseil communal afin de prendre en main les autres axes problématiques de la ville du bord du lac.

