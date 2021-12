Crise sanitaire – La pilule anti-Covid de Merck a été autorisée aux États-Unis La pilule a été autorisée en urgence par l’agence américaine du médicament (FDA) ce jeudi, un jour après l’autorisation de la pilule de Pfizer. Qu’en est-il en Suisse?

La pilule contre le Covid-19 du laboratoire Merck, destinée aux adultes à hauts risques, a été autorisée en urgence jeudi par l’agence américaine du médicament (FDA). Cette décision intervient au lendemain de l’autorisation d’une pilule similaire, celle de Pfizer.

Le médicalement développé par Merck, laboratoire connu sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada, pourra être pris dans les cinq jours qui suivent l’apparition des symptômes, et réduit le risque d’hospitalisation et de décès de 30% parmi la population fragile.

Mercredi, la FDA a autorisé le traitement de Pfizer, commercialisé sous le nom de Paxlovid, qui réduit ce même risque de 90%, selon les premières études. La pilule de Pfizer consiste en une combinaison de deux pilules prise deux fois par jour pendant cinq jours. Cette pilule pourra être administrée aux patients à haut risque âgés de 12 ans et plus.

Le traitement de Merck, nommé molnupiravir, s’administre lui avec huit doses par jour pendant cinq jours. Il fonctionne en s’introduisant dans le génome du virus pour provoquer des mutations qui limitent sa reproduction.

Pas pour les moins de 18 ans

Dans son communiqué, la FDA insiste sur le fait que ces deux traitements sont complémentaires au vaccin, qui doit rester l’outil principal de lutte contre la pandémie de Covid-19.

Si les essais cliniques n’ont pas détecté de risques majeurs pour les patients pour les deux médicaments, celui de Merck suscitait davantage d’inquiétudes. L’Agence américaine du médicament n’a pas autorisé la pilule de Merck pour les moins de 18 ans car elle pourrait toucher le développement osseux et des cartilages.

Elle n’est pas non plus recommandée pour les femmes enceintes, en raison de risques potentiels pour le fœtus, mais les médecins peuvent passer outre si les avantages l’emportent sur les risques.

Les États-Unis ont acheté 3,1 millions de traitements Merck et 10 millions de celui de Pfizer. Le pays fait face, à l’avant-veille de Noël, à l’avancée rapide du variant Omicron, désormais majoritaire aux États-Unis.

Qu’en est-il en Suisse?

Lukas Jaggi, porte-parole de Swissmedic, précise quelle est la situation actuelle concernant les demandes de mise sur le marché en Suisse. Du côté de Merck: «Pour "Lagevrio" (principe actif 'molnupiravir') une demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM) a été déposée auprès de Swissmedic le 16 août 2021. Le processus d’examen est encore en cours.»

Pour le porte-parole de Swissmedic, il est difficile de dire à l’heure actuelle combien de temps il faudra attendre pour avoir une réponse.

De son côté, Pfizer n’a pas encore déposé de demande d’autorisation de mise sur le marché pour sa pilule anti-Covid.

