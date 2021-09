Santé reproductive en France – La pilule devient gratuite pour les femmes jusqu’à 25 ans Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé jeudi «une prise en charge de la contraception hormonale», une offre jusqu’à maintenant réservée aux mineures de 12 à 18 ans.

La contraception hormonale sera désormais gratuite pour les femmes jusqu’à 25 ans en France. AFP

La contraception sera désormais gratuite pour les femmes jusqu’à 25 ans, et non plus réservée aux jeunes filles mineures, a annoncé jeudi sur France 2 le ministre de la Santé, Olivier Véran.

«Il y aura une prise en charge de la contraception hormonale, du bilan biologique qui peut aller avec, de la consultation de prescription et de tous les soins qui sont liés à cette contraception jusqu’à 25 ans», a annoncé le ministre, expliquant cette décision par un «recul de la contraception chez un certain nombre de jeunes femmes» avec pour motif principal «le renoncement pour raisons financières».

