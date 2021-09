Bonheur et chimie – La pilule ne passe pas Avec «Happy Pills», le photographe Paolo Woods et le journaliste Arnaud Robert documentent l’emprise mondiale et polymorphe des médicaments dans un livre et une exposition à Renens. Boris Senff

Les marchands ambulants dans les rues d’Haïti jouent le rôle de prescripteurs. Ils vendent à la pièce un mélange de pilules fabriquées en Chine, de contrefaçons conçues en République dominicaine à l’intention du marché haïtien, de médicaments périmés abandonnés par les ONG. L’aspect esthétique de leur assortiment compte. « Si ma tour n’est pas belle, on n’achète pas », affirme Berthony Mélord. Haïti 2016. Gabriele Galimberti & Paolo Woods/INSTITUTE

Plus que jamais, le médicament triomphe par son omniprésence, la variété de ses champs d’application. Les polémiques autour de certaines substances – le Prozac, devenu un symbole de la banalisation de l’usage des antidépresseurs dans les années 1990 par exemple – semblent avoir été éteintes par la normalisation en marche des produits de l’industrie pharmaceutique. Peu de gens pourraient aujourd’hui concevoir un monde sans adjuvant chimique… Le photographe Paolo Woods, dont on se souvient le travail original sur les paradis fiscaux, et le journaliste Arnaud Robert ont cherché à cartographier certains aspects saillants de cette planète des molécules, à l’enseigne de «Happy Pills». Une exploration entamée il y a cinq ans déjà et qui vise la sortie d’un film en 2022. Pour l’heure, les deux complices sortent un livre et viennent d’ouvrir une exposition à la Ferme des Tilleuls de Renens, avec François Hébel, ancien directeur des Rencontres d’Arles, comme commissaire.