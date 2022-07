Bonnes tables du Chablais – La Pinte communale d’Aigle ferme… et rouvre Le restaurant aiglon change de patron. En mains françaises près de dix ans, il prendra une touche transalpine. Le Berra à Choëx ferme et Le 42 à Champéry repart. Christophe Boillat

Gérée depuis 9 ans et demi après rénovation sous un label gastronomique et bistronomique, la Pinte aura dès septembre des saveurs italiennes. Archives «24 heures» – Gérald Bosshard

Alexandre Luquet et son associée Ana Ronc gèrent depuis neuf ans et demi La Pinte communale qui avait fait l’objet d’une importante rénovation en 2013 sous l’impulsion de la Municipalité. Six mois de travaux et un demi-million de francs avaient été nécessaires pour rafraîchir l’enseigne vieillissante de la place du Marché et la remettre aux normes.