Corsier-sur-Vevey – La Pinte du Châtelard retrouvera une seconde jeunesse Après avoir essuyé un refus du Législatif pour un premier projet de rénovation, la Municipalité est revenue avec une proposition moins ambitieuse à 1,7 million de francs qui passe cette fois-ci la rampe. Xavier Crépon

La Pinte du Châtelard devrait subir une rénovation en profondeur dès le printemps 2022. VQH/Chantal Dervey

«Perdre ce café-restaurant aurait été une triste nouvelle pour notre village.» Municipal chargé du projet de rénovation de La Pinte du Châtelard, Pierre-André Debétaz est soulagé. Cette bâtisse emblématique, rachetée en 2015 par la Commune, ne répond plus aux normes sanitaires et énergétiques en vigueur, mais elle devrait être rénovée à partir de l’année prochaine.



Les élus corsiérans ont accepté début décembre un second projet à 1,7 million de francs à une large majorité, après avoir refusé ce printemps une première proposition devisée à 2,4 millions. Plusieurs d’entre eux s’étaient alors opposés à une dépense qu’ils qualifiaient de «totalement disproportionnée» et de «gouffre financier».