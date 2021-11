Rive sud du lac de Neuchâtel – La pisciculture d’Estavayer sera remise à flot Les députés fribourgeois ont fait le bonheur des pêcheurs. Mais ils ont dû lutter pour obtenir certaines garanties du Conseil d’État. Frédéric Ravussin

Inaugurée en octobre 2016, la pisciculture d’Estavayer-le-Lac a été fermée au printemps suivant. JEAN-PAUL GUINNARD – A

«On ne s’est pas battus inutilement, nous sommes plus que satisfaits.» Tout juste sorti du Grand Conseil fribourgeois, le pêcheur de Chevroux Alexandre Bonny a le ton plus joyeux que la météo du jour. Les députés viennent de faire un pas décisif vers le sauvetage de la pisciculture d’Estavayer-le-Lac.

Par 87 voix contre 10 et 9 abstentions, ils ont accepté la motion populaire qui demande le redémarrage de cette infrastructure. Inaugurée en octobre 2016, elle avait été mise au point mort au printemps suivant en raison de dysfonctionnements. Un gâchis à 2,3 millions de francs que même le conseiller d’État Didier Castella qualifie publiquement de «fiasco».

Rétropédalage douteux

Le débat a été nourri. Sans conteste parce que les députés prenaient avec circonspection le rétropédalage du gouvernement fribourgeois. Il y a deux ans, celui-ci avait en effet décidé de classer l’affaire en confiant à la seule pisciculture intercantonale de Colombier (NE) le soin d’assurer le rempoissonnement des lacs de Neuchâtel et Morat via l’élevage d’alevins.

«Il était primordial que le conseiller d’État soit plus clair avant le vote.» Alexandre Bonny, pêcheur à Chevroux

Or, en parlant de «réaffectation du site» sans être plus précis dans sa réponse à la motion populaire paraphée par 2400 personnes, le Conseil d’État laissait planer un doute quant à ses intentions auprès des députés et des pêcheurs broyards: «Il était primordial que Didier Castella soit plus clair avant le vote. Sans certaines interventions, il n’aurait pas donné son assurance que la remise en état des installations concerne en premier lieu la production d’alevins…» note Alexandre Bonny.

Un avis largement partagé. Alors que le centriste de Lully Eric Collomb affirmait que le Conseil d’État tentait «une nouvelle fois de nous enfumer», le socialiste d’Avry-sur-Matran Benoît Piller optait pour l’humour en demandant si la réaffectation proposée était un restaurant servant des fish and chips…

Prochaine étape de cet interminable feuilleton: le projet de décret, qui sera présenté l’an prochain.

