L'été à Lausanne – La piscine de Bellerive est désertée La fréquentation du mois de juillet est l'une des plus mauvaises depuis quinze ans.

La fréquentation de la célèbre piscine lausannoise de Bellerive au mois de juillet est l’une des trois plus basses de ces quinze dernières années.

«Jusqu’à fin juin, ça n’allait pas si mal.» Christian Barascud, responsable des piscines à Lausanne

«Jusqu’à fin juin, ça n’allait pas si mal. Mais juillet est vraiment un très mauvais mois», soupire Christian Barascud, responsable des piscines lausannoises et président de l’association des piscines romandes et tessinoises. Pluies incessantes, terrains détrempés… Les plaisanciers ont déserté l’une des plus grandes piscines extérieures d’Europe, offrant 7,5 hectares de bassins et d’espaces de jeux.

Moins de 40’000

Alors qu’habituellement, la moyenne de fréquentation en juillet est de 65’000 personnes (un chiffre qui est monté jusqu’à 97’000 en 2013), Bellerive stagne actuellement à 37’000 entrées.

«J’ai l’impression qu’il y a eu beaucoup de départs en vacances vu que même les week-ends où il fait beau, les chiffres ne sont pas énormes», ajoute Christian Barascud.

Il indique que toutes les piscines de Suisse romande rencontrent les mêmes difficultés.

