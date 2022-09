Infrastructures sportives – La piscine de Morges fait un carton avant ses rénovations Alors que son ouverture avait provoqué des remous dus à la décision municipale de ne pas chauffer l’eau, la piscine du Parc a battu un record de fréquentation. Sarah Rempe

La piscine de Morges a enregistré des records de fréquentation durant la chaude année 2022. CHRISTIAN BRUN/24HEURES

Un nombre total de 136’674 visiteurs entre la mi-mai et la mi-septembre, c’est tout simplement le record de visites qu’a enregistré la piscine de Morges cette année depuis le début du relevé statistique en 2004. C’est bien plus que les 76’000 de l’an dernier, où la pluie et le froid avaient dissuadé même les plus téméraires, et largement au-delà des 114’600 de 2019.