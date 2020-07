Trop d’incivilités dans l’eau – La piscine de Porrentruy est fermée aux étrangers Ce jeudi, la ville ajoulote a décrété une mesure urgente: seules les personnes résidant en Suisse peuvent accéder à la piscine extérieure. Reportage. Sébastien Jubin

À Porrentruy (JU), à quelques kilomètres de la frontière avec la France, les autorités, au nom de l’ordre public et de la sécurité sanitaire, ont interdit l’accès de la piscine aux personnes qui ne vivent pas en Suisse. DR

En ce jeudi caniculaire, elle paraît paisible la piscine flambant neuve de Porrentruy (JU). Et pourtant, depuis quelques heures, elle est de toutes les discussions. En prévision de l’évolution météo des prochains jours, les autorités, «afin d’assurer l’ordre public et la sécurité sanitaire», ont pris des mesures-chocs. Dès tout de suite et jusqu’à la fin de la saison, seules les personnes qui résident en Suisse pourront entrer dans l’enceinte de la piscine en plein air, grâce à une pièce d’identité ou au permis de séjour. Uniques exceptions: les touristes étrangers en possession du Jura-Pass ou d’un bail de location. La limitation de l’affluence pour éviter un foyer de Covid-19 ainsi que de fréquentes incivilités sont les arguments avancés par les pouvoirs publics locaux.