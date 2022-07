Anniversaire estival – La piscine financée en privé par les Aubonnois fête ses 50 ans Véritable fierté locale, le bassin d’Aubonne vient de célébrer son demi-siècle en grande pompe. Retour sur une histoire particulière alors qu’il faut réfléchir à une mise aux normes. Sarah Rempe

Les bassins aubonnois sont vieillissants, mais demeurent toujours aussi populaires. Jean-Paul Guinnard

Alors que la canicule sévit de partout et que les restrictions d’eau vont bon train aux quatre coins du pays, elle est une oasis dans le bourg d’Aubonne. La piscine a célébré ses 50 ans au début du mois de juillet, en présence de nombreux habitants. «Ce lieu a toujours été un succès, souligne le syndic Yves Charrière. Même si ce type d’infrastructure est forcément déficitaire, son emplacement idyllique représente presque un coin de vacances aux portes du bourg.»

Trois ans plus tard, le Conseil communal lui octroie gratuitement un droit de superficie de 12’000 m2 de terrain au Château Verd durant nonante-neuf ans. «Cette initiative privée a été engagée par quelques habitants et, quand on y pense aujourd’hui, c’était courageux et assez extraordinaire d’avoir porté ce projet à bout de bras», salue Yves Charrière.

Le projet est devisé à 650’000 francs. La société coopérative prévoit un plan financier comprenant un emprunt bancaire de 300’000 francs et un capital propre de 200’000 francs représentant 4000 parts de 50 francs proposées en souscription publique. Les Aubonnois peuvent ainsi s’approprier un bout de leur future piscine. Avec 170’000 francs de parts sociales acquises, la Commune s’est elle aussi engagée.

Quel avenir?

Après un demi-siècle d’existence, on se tourne forcément vers l’avenir d’une infrastructure évidemment vieillissante. «Plusieurs études sont en cours, notamment un mandat d’étude parallèle pour développer des infrastructures sportives à proximité de l’école, ce qui est demandé par la LEO (ndlr: loi sur l’enseignement obligatoire), détaille Yves Charrière. La Municipalité souhaite intégrer la piscine à ce projet.»

Mais dans tous les cas, une mise aux normes sera forcément nécessaire. Qui soulèvera la question du chauffage. «Nous ne voulons pas revenir sur ce principe, affirme le syndic du bourg. En revanche, il faudra changer notre manière de faire en misant sur le renouvelable. On avancera sur ce point durant la législature.»

Une promesse que le chef de l’Exécutif ne prend pas à la légère, lui qui, comme ses concitoyens, voue un attachement profond à une infrastructure décidément bien particulière.

