La Main Verte – La pivoine, «reine des fleurs»

La pivoine est aussi belle que parfumée. ANTHONY LECLERC

Elle est belle, la pivoine. Elle n’a rien à envier à la rose. Elle était d’ailleurs même vénérée par les Chinois. Pas étonnant qu’elle soit particulièrement plébiscitée pour la Fête des mères, qu’on vient justement de célébrer dimanche dernier en Suisse (les dates de cette fête diffèrent selon les pays).

Belle, la pivoine est aussi bonne pour notre santé. En grec, son nom paeonia signifie en effet littéralement «plante à guérir». Des textes antiques nous prouvent que les Grecs étaient déjà conscients des nombreuses vertus qu’elle offre. Ainsi, vers 400 ans avant notre ère, le célèbre médecin grec Hippocrate s’en servait dans le traitement de l’épilepsie, pour favoriser les menstruations et l’expulsion du placenta après les accouchements.

Incroyable parfum

On sait également qu’il y a environ 2000 ans, la Chine commença à cultiver la pivoine comme plante médicinale pour traiter diverses affections, comme la paresse hépatique ou les faiblesses du sang. Il faudra attendre cinq cents ans et l’arrivée de la dynastie Song (960-1279) pour que la pivoine soit aussi appréciée pour ses qualités esthétiques et son incroyable parfum. Elle orne alors les palais impériaux et inspire les artistes qui la déclinent en peinture, porcelaine, poteries, etc. Une admiration qui ne cessera de grandir au point que la pivoine soit alors considérée par les Chinois comme la reine des fleurs.



Elle est aujourd’hui adulée autant pour son opulente beauté que pour ses vertus médicinales. Elle est encore très cultivée pour la production de médicaments, fabriqués à partir de l’écorce de ses racines.



Teintes diverses

Si une expression courante associe la couleur rouge aux pivoines, c’est en hommage à la pivoine officinale. Cette plante, magnifiquement représentée dans «Les Grandes heures d’Anne de Bretagne», produit des fleurs rouges.

Aujourd’hui, c’est avec des teintes plus diverses que les spectaculaires fleurs de pivoine, appelées aussi roses de Pentecôte en raison de leur période de floraison, embellissent les jardins au printemps.

Rustique et simple d’entretien, la pivoine a tout pour plaire et nous ravir dans nos jardins et sur nos balcons. ANTHONY LECLERC

Prendre soin de la belle

Vous trouverez les pivoines herbacées sous forme de bulbes, et les arbustives sous forme de conteneurs. La pivoine herbacée a le mérite d’être résistante, avec une durée de vie impressionnante.

La pivoine arbustive vous offrira de beaux arbustes pour habiller votre jardin, mais se développera plus lentement.

Plante rustique, la pivoine se plante dans votre jardin entre septembre et mai (mais préférez l’automne pour lui laisser le temps de bien développer ses racines). Choisissez-lui un sol bien drainé et ensoleillé ou légèrement ombragé.



Patience, il faut généralement attendre deux ans pour voir apparaître ses fleurs généreuses…

Pour l’entretien, pensez à ajouter chaque automne du fumier composté à son pied, afin de lui assurer un sol riche. Arrosez-la abondamment de temps en temps lors des périodes de sécheresse. L’entretien de la pivoine herbacée est peu contraignant: une fois les fleurs fanées, pensez à les supprimer tout en conservant le plus possible le feuillage. Lors de ses premiers étés, surtout s’ils sont chauds, pensez à l’arroser. Si vous souhaitez cueillir ses fleurs pour en faire un bouquet, laissez-en place le feuillage: c’est grâce à lui que la plante reconstitue ses réserves pour l’année suivante

Le saviez-vous? Afficher plus L’impressionnante espèce arbustive Paeonia moutan, dont on dit que 10’000 spécimens entouraient le palais d’été de l’empereur de Chine, est acclimatée dans les jardins de l’impératrice Joséphine à la Malmaison à partir de 1803. Elle figure dans la «Description des plantes rares cultivées à la Malmaison», illustrée par le peintre de fleurs Pierre-Joseph Redouté.

